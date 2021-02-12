Руководитель Tesla рассказал в интервью, что рассуждает, как сделать так, чтобы летающие родстеры не убивали людей.

По замыслу эксцентричного миллиардера, автомобиль воспарит в метре над землей – так он будет безопасным и для своих пассажиров, и для других участников движения.

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Как только мир начинает привыкать к жизни с очередной сенсационной технологией или продуктом Tesla, Space X или Boring, Илон Маск обнародует очередную инормацию о чем-то невероятном или фантастическом. Впрочем, уже не раз Маск доказывал, что фантастические вещи в 21 веке перестают быть выдумкой и превращаются в реальность.

Новая сенсация – летающий Tesla Roadster. О нем Илон Маск заговорил во время интервью с Джо Роганом – на этот раз без косяка с каннабисом.

“Я хочу, чтобы он зависал в воздухе и я пытаюсь понять, как заставить эту вещь летать, не мешая и не убивая людей”, – сказал Маск в студии Joe Rogan Experience. “Возможно, он может зависать в метре над землей, или около того. Если вы упадете, это приведет к поломке машины, но вы не умрете”.

Вместе с тем ранее Маск обещал родстеру ракетные двигатели – об этом глава Tesla говорил еще в 2018 году. Есть ли шанс, что Roadster действительно будет летать или иметь ракетные двигатели? Если и так, то они скудны – слишком много преград на пути внедрения подобных технологий в жизнь сегодня.

В том же интервью Маск упомянул разбитые на презентации стекла Cybertruck, заявив, что на серийных моделях подобного не случится. “Стекло серийных машин намного прочнее, чем демонстрационное. Для его изготовления нужно иметь массивные инструменты и печи и это занимает некоторое время. Производственное стекло всегда лучше, чем демонстрационное”, – отметил Маск.

Интервью полностью доступно на Spotify по этой ссылке.