Керівник Tesla розповів у інтерв'ю, що міркує, як зробити так, щоб літаючі родстери не вбивали людей.

За задумом ексцентричного мільярдера, автомобіль ширятиме в метрі над землею – так він буде безпечним і для своїх пасажирів, і для інших учасників руху.

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Як тільки світ починає звикати до життя з черговою сенсаційною технологією чи продуктом Tesla, Space X чи Boring, Ілон Маск оприлюднює чергову інормацію про щось неймовірне чи фантастичне. Втім, вже не раз Маск доводив, що фантастичні речі у 21 столітті перестають бути вигадкою і перетворюються на реальність.

Нова сенсація – літаючий Tesla Roadster. Про нього Ілон Маск заговорив під час інтерв’ю з Джо Роганом – цього разу без косяка з канабісом.

“Я хочу, щоб він зависав у повітрі і я намагаюся зрозуміти, як змусити цю річ літати, не заважаючи і не вбиваючи людей”, – сказав Маск у студії Joe Rogan Experience. “Можливо, він може зависати в метрі над землею, або близько того. Якщо ви впадете, це призведе до поламки машини, але ви не помрете”.

Разом з тим, раніше Маск обіцяв родстеру ракетні двигуни – про це керівник Tesla говорив ще у 2018 році. Чи є шанс, що Roadster справді буде літаючим або матиме ракетні двигуни? Якщо й так, то вони мізерні – занадто багато перепон на шляху впровадження подібних технологій у життя сьогодні.

У тому ж інтерв’ю Маск згадав розбиті на презентації шибки Cybertruck, заявивши, що на серійних моделях подібного не трапиться. “Скло серійних машин набагато міцніше, ніж демонстраційне. Для його виготовлення потрібно мати масивні інструменти та печі, і це займає деякий час. Виробниче скло завжди краще, ніж демонстраційне”, – зазначив Маск.

Інтерв’ю повністю доступне на Spotify за цим посиланням.