Протягом наступних 18 місяців компанія зведе три нових заводи і розпочне випуск трьох нових моделей.

На презентації Tesla Roadster у 2017 році Ілон Маск обіцяв вивести спорткар на ринок у 2020-му, однак дебют вже кілька разів відкладався, а нещодавно стало відомо, що першим у черзі на конвеєр стоїть пікап Cybertruck.

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За останньою інформацією від виробника, Tesla Roadster затримається з ринковим дебютом до 2022 року, а виробництво цієї моделі налагодять у Каліфорнії протягом наступних 12-18 місяців.

“Лише уявіть: протягом наступних 12-18 місяців, у нас буде три нових заводи. Будівництво Giga Berlin просувається добре, на підході Cybertruck, Semi, Roadster та Full Self-Driving”, – зазначив Ілон Маск.

Таким чином, Tesla Roadster потрапить на конвеєр приблизно у той же час, коли на ринок вийде Cybertruck – у другій половині 2021 року. Пікап випускатимуть новому заводі компанії в Техасі.

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