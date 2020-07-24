В течение следующих 18 месяцев компания возведет три новых завода и начнет выпуск трех новых моделей.

На презентации Tesla Roadster в 2017 году Илон Маск обещал вывести спорткар на рынок в 2020-м, однако дебют уже несколько раз откладывался, а недавно стало известно, что первым в очереди на конвейер стоит пикап Cybertruck.

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По последней информации от производителя, Tesla Roadster задержится с рыночным дебютом до 2022 года, а производство этой модели наладят в Калифорнии в течение следующих 12-18 месяцев.

"Только представьте: в течение следующих 12-18 месяцев, у нас будет три новых завода. Строительство Giga Berlin продвигается хорошо, на подходе Cybertruck, Semi, Roadster и Full Self-Driving", – отметил Маск.

Таким образом, Tesla Roadster попадет на конвейер примерно в то же время, когда на рынок выйдет Cybertruck – во второй половине 2021 года. Пикап будут выпускать на новом заводе компании в Техасе.

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