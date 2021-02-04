Honda запатентувала футуристичний концепт із цікавою будовою кузову, що повністю закриває колеса.

World Intellectual Property Office зареєстрував патент компанії Honda на концепцію автомобіля з кузовом, що приховує колеса. Машина на патентних зображеннях нагадує концепт Audi RSQ, створений компанією Audi спеціально для фільму “Я, робот” в 2004 році.

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Головна особливість автомобіля, що виглядає, як гранд-турер (GT), ламані тонкі смуги, що розходяться по кузову від центрів закритих коліс. Прорізи асоціюються зі спицями колісних дисків і, ймовірно, будуть мати підсвічування. Частина з них переходить в обриси дверей, позбавлені традиційних ручок.

Фото: патентні зображення автомобіля Honda / Motor1.World Intellectual Property Office

Представлена в патенті концепція має величезний прозорий дах, що тягнеться без будь-яких рамок від капоту до корми і переходить в бічні вікна.

Технічної інформації чи будь-яких подробиць про цю розробку немає, однак можна припустити, що силова установка у подібного авто буде електричною. Можливо, з водневою силовою установкою. Також неможливо уявити подібний автомобіль без функцій системи автопілот.

Фото: шоукар Audi RSQ, створений спеціально для фільму “Я, робот” / Motor1