Honda запатентовала футуристический концепт с интересным строением кузова, который полностью закрывает колеса.

World Intellectual Property Office зарегистрировал патент компании Honda на концепцию автомобиля с кузовом, который скрывает колеса. Машина на патентных изображениях напоминает концепт Audi RSQ, созданный компанией Audi специально для фильма “Я, робот” в 2004 году.

Также интересно: Как может выглядеть Volkswagen Passat B9

Главная особенность автомобиля, который выглядит, как гранд-турер (GT), – ломаные тонкие полосы, которые расходятся по кузову от центров закрытых колес. Проемы ассоциируются со спицами колесных дисков и, вероятно, будут иметь подсветку. Часть из них переходит в очертания дверей, лишенные традиционных ручек.

Фото: патентные изображения автомобиля Honda / Motor1.World Intellectual Property Office

Представленная в патенте концепция имеет огромную прозрачный крышу, которая тянется без каких-либо рамок от капота до кормы и переходит в боковые окна.

Технической информации или каких-либо подробностей об этой разработке нет, однако можно предположить, что силовая установка у подобного авто будет электрической. Возможно, с водородной силовой установкой. Также невозможно представить подобный автомобиль без функций системы автопилот.

Фото: шоукар Audi RSQ, созданный специально для фильма “Я, робот” / Motor1