Terrafugia Transition фактично, є літаком, призначеним також для пересування автомобільними дорогами. Апарат офіційно зарахований Федеральним управлінням авіації США до категорії LSA (Light-Sport Aircraft), тобто легких спортивних літаків.

Американська компанія Terrafugia, яка з 2017 року належить холдингу Geely, отримала сертифікат льотної придатності на літаючий автомобіль Transition. Відтепер Terrafugia може випускати і продавати Transition, але поки що тільки для польотів. Легалізація для автомобільних доріг намічена на 2022 рік.

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Свідоцтво про допуск до польотів стало великим досягненням і важливою віхою для Terrafugia. Знадобилось 80 днів випробувань в повітрі і підготовка 150 технічних документів для аудиту Федеральним управлінням авіації США (FAA).

“Ми дуже раді сертифікату, адже він надає імпульс для виконання нашої місії зі створення першого в світі практичного літаючого автомобіля”, – каже генеральний директор компанії Кевін Колберн. “Минулий рік був надзвичайно непростим через пандемію, але наша команда не сиділа, склавши руки, і завершила важливі етапи проектування”. Наступним кроком стане сертифікація в Адміністрації дорожньго руху (NHTSA) для отримання доступу на дороги загального користування.

Фото: Terrafugia Transition / Terrafugia

Terrafugia Transition на землі складає свої крила і має цілком автомобільні габарити: 5944 × 2103 × 2286 міліметрів. З розправленими крилами ширина виростає до 8291 міліметра. На землі машина рухається, завдяки “гібридним електромоторам”, а в повітрі – завдяки 100-сильному двигуну Rotax 912iS Sport.

Власникам Terrafugia Transition знадобляться і водійські права, і ліцензія пілота. Зауважимо, що паралельно компанія Terrafugia веде розробку іншого літаючого автомобіля, з більш земними формами – TF-X.