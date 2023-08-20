П'яний водій на автомобілі, розігнавшись до 100 км на годину, пролетів 64 метри у довжину та 7 метрів у висоту.

Цьому відео уже три роки: 11 травня 2020 року наш редактор змонтував із взятого у мережі двадцятисекундного ролика однохвилинний відеошарж з жартівливим звуковим супроводом. Подробиць тоді не було.

Лише на днях у мережі з’явилися характеристики польоту "летючого автомобіля". Як з’ясувалося, 41-річний польський водій напідпитку пролетів через клумбу кругового руху на своїй автівці зі швидкістю понад 100 км/год.

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На площі з кільцевим рухом конусне облаштування клумби із тесаного каменю у чотири ряди стали своєрідним трампліном.

На шаленій швидкості автівка втратила на гранітному підвищенні (0,8 м) бампер і злетіла вгору. Політ тривав чотири секунди. У повітрі автомобіль набрав висоту сім метрів і приземлився у приватних володіннях аж за площею, пролетівши 64 метри.

Літати на авто? Це можливо, але дуже небезпечно! pic.twitter.com/F6nTDs8s4X — Auto24 (@Auto2412) August 20, 2023

Що сталося з 41-річним водієм, не уточнюється. Повідомляється, що у його крові виявлено 2,8 проміле алкоголю. Це – стан сильного сп’яніння.