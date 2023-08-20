Пьяный водитель на автомобиле, разогнавшись до 100 км/ч, пролетел 64 м в длину и 7 метров в высоту.

Этому видео уже три года: 11 мая 2020 года наш редактор смонтировал из взятого в сети двадцатисекундного ролика одноминутный видеошарж с шутливым звуковым сопровождением. Подробностей тогда не было.

Лишь на днях в сети появились характеристики полета "летучего автомобиля". Как выяснилось, 41-летний польский водитель под хмельком пролетел через клумбу кругового движения на своем автомобиле со скоростью более 100 км/ч.

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На площади с кольцевым движением конусное устройство клумбы из тесаного камня в четыре ряда стало своеобразным трамплином.

На бешеной скорости автомобиль потерял на гранитном возвышении (0,8 м) бампер и взмыл вверх. Полет длился четыре секунды. В воздухе автомобиль набрал высоту семь метров и приземлился х за площадью в частных владения, пролетев 64 метра.

Літати на авто? Це можливо, але дуже небезпечно! pic.twitter.com/F6nTDs8s4X — Auto24 (@Auto2412) August 20, 2023

Що сталося з 41-річним водієм, не уточнюється. Повідомляється, що у його крові виявлено 2,8 проміле алкоголю. Це – стан сильного сп’яніння.

Авто24 у черговий раз застерігає: водіння у нетверезому стані – це не лише порушення закону, матеріальні збитки, але й трагедія для водія, пасажирів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Авто24 в очередной раз предостерегает: вождение в нетрезвом состоянии это не только нарушением закона, материальный ущерб, но и трагедия водителю, его пассажирам, пешеходам и другим участникам дорожного движения.