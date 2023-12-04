Компанія Doroni Aerospace з Маямі в п’ятницю оголосила, що її повністю електричний літальний автомобіль Doroni H1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності дозвільного органу США FAA.

Doroni стверджує, що є першою компанією, яка випробувала пілотовані польоти з двомісним літаючим електромобілем у США. H1 піднявся в політ на початку цього року, а вже цього літа гендиректор Дорон Мердінгер успішно пілотував персональний електричний літак вертикального зльоту та посадки (eVTOL) у службових поїздках/польотах.

"Це не просто віха для нашої компанії, це стрибок вперед для всієї сфери персональної повітряної мобільності. Електричний льотовий автомобіль дає переосмислення міському транспорту. Ми вже маємо понад 370 попередніх замовлень на нього", - розповідає Дорон Мерді.

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Оснащений десятьма незалежними силовими установками, повністю електричний летючий автомобіль має максимальну швидкість 225 км/год (крейсерська швидкість 160 км/год) і запас ходу 96,5 км. Його унікальний дизайн забезпечує стабільність під час польоту.

Літаючий автомобіль має чотири канали, що містять два електромотори з запатентованими канальними пропелерами. Вісім — для вертикального польоту з додатковими "двома поштовхами".

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Двомісний літакомобіль розрахований на розміщення в гаражі на дві машини довжиною 7 м і шириною 4,26 м. Він також має швидку зарядку (20% -80%) менш ніж за 20 хвилин.

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Дороні стверджує, що одним з перших змовників літаючого автомобіля став лікар, який хоче скористатися цією машиною, щоб уникнути заторів дорогою на роботу. Однак для цього потрібно отримати сертифікат – щонайменше 20-годинний курс польотів, 15 годин з інструктором та ще 5 годин самостійних.

Очікується, що найпоширенішою версією буде використання eVTOL в якості авіатаксі, хоча виробник сподівається на масовий попит, оскільки електричний літаючий автомобіль Doroni призначений не тільки для того, щоб доставити вас із пункту А в пункт Б, але й дає можливість "насолоджуватися природою".

Компанія розраховує виготовити близько 120-125 таких транспортних засобів, але згодом стартап планує збільшити масштаб виробництва до 2500 eVTOL на рік.