Компания Doroni Aerospace из Майами в пятницу объявила, что ее полностью электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат летной годности разрешительного органа США FAA.

Doroni утверждает, что является первой компанией, которая испытала пилотируемые полеты с двухместным летающим электромобилем в США. H1 поднялся в полет в начале этого года, а уже этим летом гендиректор Дорон Мердингер успешно пилотировал персональный электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) в служебных поездках/полетах.

"Это не просто веха для нашей компании, это скачок вперед для всей сферы персональной воздушной мобильности. Электрический летный автомобиль дает переосмысление городскому транспорту. Мы уже имеем более 370 предварительных заказов на него", - рассказывает Дорон Мерди.

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Оснащенный десятью независимыми силовыми установками, полностью электрический летающий автомобиль имеет максимальную скорость 225 км/ч (крейсерская скорость 160 км/ч) и запас хода 96,5 км. Его уникальный дизайн обеспечивает стабильность во время полета.

Летающий автомобиль имеет четыре канала, содержащие два электромотора с запатентованными канальными пропеллерами. Восемь - для вертикального полета с дополнительными "двумя толчками".

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Двухместный самолетомобиль рассчитан на размещение в гараже на две машины длиной 7 м и шириной 4,26 м. Он также имеет быструю зарядку (20%-80%) менее чем за 20 минут.

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Дорони утверждает, что одним из первых заказчиков летающего автомобиля стал врач, который хочет воспользоваться этой машиной, чтобы избежать пробок по дороге на работу. Однако для этого нужно получить сертификат – минимум 20-часовой курс полетов, 15 часов с инструктором и еще 5 часов самостоятельных.

Ожидается, что самой распространенной версией будет использование eVTOL в качестве авиатакси, хотя производитель надеется на массовый спрос, поскольку электрический летающий автомобиль Doroni предназначен не только для того, чтобы доставить вас из пункта А в пункт Б, но и дает возможность "наслаждаться природой".

Компания рассчитывает изготовить около 120-125 таких транспортных средств, но впоследствии стартап планирует увеличить масштаб производства до 2500 eVTOL в год.