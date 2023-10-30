Китайские власти одобрили первое в мире такси на вертикальном взлете и посадке (eVTOL). Это дрон, который перевозит двух пассажиров. Без водителя.

13 октября 2023 г. Китайская администрация гражданской авиации (CAAC) выдала сертификат, важный документ для авиационной индустрии, для первого в мире электрического такси с возможностью вертикального взлета и посадки. Это двухместное такси называлось EH216-S. Разрешение разрешает полеты без пилота на борту. EH216-S изготовлен компанией EHang из провинции Гуандун. Это дрон с 16 малыми роторами.

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CAAC предоставил свое согласие после того, как EHang провел более 40 000 тестовых полетов, включая полеты с добровольцами в 18 городах Китая. Компания также подвергала EH216-S структурному анализу и испытаниям на столкновение, проверяла его возможность продолжить полеты в случае отказа одного из роторов. Регуляторы также осматривали беспроводную сеть, используемую EHang, для связи их летающих такси с контрольным центром на земле. Это позволяет резервным пилотам выполнить посадку с помощью дистанционного управления при возникновении проблем.

EHang уже создал завод по производству этих «такси», и они надеются начать экскурсионные полеты в Гуандуне еще до конца года. Есть интерес из других регионов. 18 октября правительство города Хефея в провинции Аньхой объявило соглашение на сумму $100 млн с EHang по организации туристических полетов и других услуг, таких как доставка и реагирование на чрезвычайные ситуации, с использованием 100 таких дронов.

EH216-S имеет дальность около 30 км и скорость до 130 км/ч. EHang разрабатывает вторую версию, VT30, с дальностью полета 300 км, но она потребует отдельного сертификата. EHang верит, что их eVTOL сможет предоставлять услуги такси по цене обычных такси.

EHang утверждает, что их беспилотные eVTOLы будут тише, чем вертолеты, и гораздо дешевле в эксплуатации благодаря способности заменить пилота на пассажира. Также компания считает, что отказ от пилотов сделает полеты более безопасными.