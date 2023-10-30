Китайська влада схвалила перше у світі таксі на вертикальному зльоті та посадці (eVTOL). Це дрон, який перевозить двох пасажирів. Без водія.

13 жовтня 2023 року Китайська адміністрація цивільної авіації (CAAC) видала сертифікат, важливий документ для авіаційної індустрії, для першого у світі електричного таксі з можливістю вертикального зльоту та посадки. Це двомісне таксі звалося EH216-S. Дозвіл дозволяє польоти без пілота на борту. EH216-S виготовлено компанією EHang з провінції Гуандун. Це дрон з 16 малими роторами.

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CAAC надав свою згоду після того, як EHang провів більше ніж 40 000 тестових польотів, включаючи польоти з добровольцями в 18 містах Китаю. Компанія також піддавала EH216-S структурному аналізу та випробуванням на зіткнення, перевіряла його можливість продовжити польоти в разі відмови одного з роторів. Регулятори також оглядали бездротову мережу, яку використовує EHang, для зв'язку їхніх літаючих таксі з контрольним центром на землі. Це дозволяє резервним пілотам виконати посадку за допомогою дистанційного керування в разі виникнення проблем.

EHang вже створив завод для виробництва цих «таксі», і вони сподіваються розпочати екскурсійні польоти в Гуандуні ще до кінця року. Існує інтерес із інших регіонів. 18 жовтня уряд міста Хефея в провінції Аньхой оголосив угоду на суму $100 млн з EHang щодо організації туристичних польотів та інших послуг, таких як доставка та реагування на надзвичайні ситуації, з використанням 100 таких дронів.

EH216-S має дальність близько 30 км та швидкість до 130 км/год. EHang розробляє другу версію, VT30, з дальністю польоту 300 км, але вона вимагатиме окремого сертифікату. EHang вірить, що їх eVTOL зможуть надавати послуги таксі за ціною звичайних таксі.

EHang стверджує, що їхні безпілотні eVTOLи будуть тихішими, ніж гелікоптери, та набагато дешевше в експлуатації, завдяки здатності замінити пілота на пасажира. Також компанія вважає, що відмова від пілотів зробить польоти безпечнішими.