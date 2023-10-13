Suzuki займется производством летающих автомобилей. Аэромобили японской марки поднимутся в небо весной следующего года.

В 2024 году компания Suzuki наладит выпуск летающих автомобилей. Марка заключила соглашение о производственном сотрудничестве с фирмой SkyDrive.

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Она предполагает, что уже весной следующего года в воздух поднимутся первые аэромобили. На первом этапе сборка и испытание летающих машин будут отлажены в японской префектуре Сидзуока. Технические характеристики будущего проекта пока не раскрываются.

Вместе с Suzuki Motor Corporation разработкой аэромобилей займутся инженеры компании SkyDrive, специализирующейся на создании грузовых беспилотников и летающей техники.

Ранее она объявляла о планах создания летающего автомобиля, а также о развитии ультрасовременного мобильного и экологического общества. Теперь компании займутся совместной работой в рамках производственного сотрудничества.

Выпуск аэромобилей под названием SkyDrive наладят под дочерней компанией Sky Works. Производство летающих машин будет запущено уже весной следующего года на предприятии Suzuki в японской префектуре Сидзуока.