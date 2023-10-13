Suzuki займеться виробництвом літаючих автомобілів. Аеромобілі японської марки піднімуться у повітря навесні наступного року.

У 2024 році компанія Suzuki налагодить випуск автомобілів, що літають. Марка уклала угоду про виробничу співпрацю з фірмою SkyDrive. Вона припускає, що вже навесні наступного року у повітря піднімуться перші аеромобілі. На першому етапі складання та випробування літаючих машин буде налагоджено в японській префектурі Сідзуока. Технічні характеристики майбутнього проекту поки що не розкриваються.

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Разом із Suzuki Motor Corporation розробкою аеромобілів займуться інженери компанії SkyDrive, яка спеціалізується на створенні вантажних безпілотників та різноманітної літаючої техніки.

Раніше вона оголошувала про плани створення літаючого автомобіля, а також про розвиток «ультрасучасного мобільного та екологічного суспільства». Тепер компанії займуться спільною роботою в рамках виробничого співробітництва.

Випуск аеромобілів під назвою SkyDrive налагодять під дочірньою компанією Sky Works. Виробництво літаючих машин запустять уже навесні наступного року на підприємстві Suzuki у японській префектурі Сідзуока.