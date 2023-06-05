Найімовірніше, спочатку вони перевозитимуть вантажі, а не людей.

Бос Hyundai анонсував появу літаючих автомобілів до кінця десятиліття. В інтерв'ю Top Gear глава Hyundai у Великій Британії Майкл Коул обережно передбачив запуск внутрішньоміських повітряних перевезень. Спочатку машини переміщатимуть вантажі, проте пізніше можливі й пасажирські перевезення. Південнокорейський автогігант, котрий давно займається повітряним транспортом, уже домовляється з британським урядом про його запуск.

Читайте також: Hyundai готує до випуску новий флагманський кросовер Palisade

Hyundai не раз показувала прототипи схожих на великі дрони літальних апаратів з вертикальним зльотом та посадкою (VTOL). Спеціальний підрозділ для їхньої розробки з'явився в 2019 році, а його головою став виходець з NASA Шин Чжевон.

Компанії вже вдалося досягти угоди з міською радою Ковентрі та урядом Великобританії про створення центру під назвою Air One - злітно-посадкового пункту для VTOL та різних безпілотників.

У 2022 році Hyundai поєднала зусилля з Rolls-Royce, який погодився поділитися своїм досвідом в авіації. Показаний ними прототип-капсула літального апарату на водні має набути статусу робочого концепту до 2025 року. У серію він може не піти, але стане вітриною достоїнств водневої установки.

Два роки тому Hyundai спрогнозувала появу перших таксі, що літають, вже у 2025 році: їх збиралися ввести в експлуатацію в найбільших аеропортах США. Машини місткістю від п'яти до шести осіб мають забирати пасажирів з завантажених міських центрів та перевозити до хабів біля аеропортів — центрів зв'язку наземного та повітряного транспорту.