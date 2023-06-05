Скорее всего, сначала они будут перевозить грузы, а не людей.

Босс Hyundai анонсировал появление летающих автомобилей к концу десятилетия. В интервью Top Gear глава Hyundai в Великобритании Майкл Коул осторожно предусмотрел запуск внутригородских воздушных перевозок. Сначала машины будут перемещать грузы, однако возможны и пассажирские перевозки. Южнокорейский автогигант, давно занимающийся воздушным транспортом, уже договаривается с британским правительством о его запуске.

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Hyundai не раз показывала прототипы похожих на большие дроны летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Специальное подразделение для их разработки появилось в 2019 году, а его председателем стал выходец из NASA Шин Чжевон.

Компании уже удалось достичь соглашения с городским советом Ковентри и правительством Великобритании о создании центра под названием Air One – взлетно-посадочного пункта для VTOL и разных беспилотников.

В 2022 году Hyundai объединила усилия с Rolls-Royce, согласившимся поделиться своим опытом в авиации. Показанный ими прототип-капсула летательного аппарата на водороде должен приобрести статус рабочего концепта до 2025 года. В серию он может не уйти, но станет витриной достоинств водородной установки.

Два года назад Hyundai спрогнозировала появление летающих такси уже в 2025 году: их собирались ввести в эксплуатацию в крупнейших аэропортах США. Машины вместимостью от пяти до шести должны забирать пассажиров из загруженных городских центров и перевозить в хабы возле аэропортов — центры связи наземного и воздушного транспорта.