Дорожные испытания флагманского кроссовера могут стартовать уже в этом году

Кроссовер Hyundai Palisade нового поколения получит гибридную силовую установку. По данным южнокорейского издания Chosun Biz, Palisade второго поколения уже не за горами.

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Тесты могут начаться во второй половине этого года, а производство в январе 2025-го. При этом, как утверждают инсайдеры, в гамму двигателей флагмана впервые войдет гибридная силовая установка, рифмуемая с планами компании по постепенной электрификации линейки.

Официальных данных о "втором" Hyundai Palisade пока нет, однако ранее марка уже намекала на возможное появление в гамме бензоэлектрического варианта. Как пишет CarBuzz, вице-президент Hyundai North America по планированию Олабиси Бойл сказал в 2022 году, что компания готова наделить Palisade такой установкой, если спрос будет.

Инсайдеры из Кореи предполагают, что основой гибридной установки станет новый 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который выдаст более 280 лошадиных сил, а пару составит электродвигатель. Трансмиссия – восьмидиапазонный автомат от Hyundai Transys (производитель трансмиссий, сидений и приводов колес). Также ожидается, что нынешний бензиновый мотор 3.8 уступит место более скромному наддувному агрегату объемом 3,5 литра.

Hyundai, как и многие другие производители, движется к полной электрификации и рассматривает гибриды как переходное звено. По словам гендиректора Hyundai Motor Хосе Муньоса, конечная цель автогиганта – стать сильным игроком в области электрокаров. Долю «батарейных» машин в объеме продаж планируется увеличить с четырех процентов до 17 процентов в 2026 году и до 36 процентов в 2030-м. Премиальную «дочку» Hyundai, Genesis, к концу десятилетия полностью переведут на электричество.