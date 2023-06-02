Дорожні випробування флагманського кросовера можуть стартувати вже цього року

Кросовер Hyundai Palisade нового покоління отримає гібридну силову установку. За даними південнокорейського видання Chosun Biz, Palisade другої генерації вже не за горами.

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Тести можуть розпочатися у другій половині поточного року, а виробництво у січні 2025-го. При цьому, як стверджують інсайдери, у гаму двигунів флагмана вперше увійде гібридна силова установка, що римується з планами компанії щодо поступової електрифікації лінійки.

Офіційних даних про "другий" Hyundai Palisade поки немає, проте раніше марка вже натякала на можливу появу в гамі бензоелектричного варіанту. Як пише CarBuzz, віце-президент Hyundai North America з планування Олабісі Бойл сказав у 2022 році, що компанія готова наділити Palisade такою установкою, якщо буде попит.

Інсайдери з Кореї припускають, що основою гібридної установки стане новий 2,5-літровий бензиновий турбомотор, який видасть понад 280 кінських сил, а пару складе електродвигун. Трансмісія - восьмидіапазонний автомат від Hyundai Transys (виробник трансмісій, сидінь та приводів коліс). Також очікується, що нинішній бензиновий мотор на 3,8 л поступиться місцем більш скромному наддувному агрегату об'ємом 3,5 літра.

Hyundai, як і багато інших виробників, рухається до повної електрифікації та розглядає гібриди як перехідну ланку. За словами гендиректора Hyundai Motor Хосе Муньоса, кінцева мета автогіганта – стати сильним гравцем у галузі електрокарів. Частку «батарейних» машин в обсязі продажів планується збільшити з торішніх чотирьох відсотків до 17 відсотків у 2026 році та до 36 відсотків у 2030-му. Преміальну «доньку» Hyundai, Genesis, до кінця десятиліття повністю переведуть на електрику.