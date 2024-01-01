Как летает автомобиль Pegasus: видео

Правда, все это узаконено не в Европе или США, а в Австралии, где Pegasus становится популярным. По габаритам такое транспортное средство наземного и воздушного использования довольно компактное.

Его можно припарковать на любой стоянке, поставить в стандартный гараж или заправить на классической АЗС. Об этом говорится на сайте производителя Pegasus-Flying car.

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На городских парковках длина открытой стоянки легковых автомобилей по международным стандартам не превышает 5,3 м, а ширина - 2,5 м. Pegasus полностью вписывается в эти нормы по длине, ширине, а для некоторых крытых стоянок – и высоте.

Pegasus на стоянке за габариты своего парковочного места не выходит. Фото: Pegasus

Даже с учетом размера винтового ротора, что в режиме наземного хода или стоянки фиксируется в продольном положении относительно транспортного средства, Pegasus имеет длину 5,28 м, а в ширину – 1,8 м. В высоту он на 10 см не дотягивает до 2 м.

Пока одноместный, но все впереди

Единственный недостаток нынешней действующей версии в том, что это одноместная модель, хотя в перспективе планируются двух- и четырехместные версии.

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Однако в частном пользовании или в ведомственной эксплуатации одноместное исполнение помехой не стало. Такой автомобиль-вертолет набирает популярность в полицейских автопарках для воздушного патрулирования дорог, у лесной службы для противопожарного и охранного мониторинга природных массивов.

Полиция тоже использует это транспортное средство. Фото: Pegasus

Это приобрело большое значение для патрулирования заповедников. Там в определенные сезонные промежутки громкий грохот двигателей внутреннего сгорания под запретом. Вот здесь электрическая трансмиссия летающих машин пригодилась – электродвигатели и привод на винты дают минимальный шум.

В гибридно-электрическом статусе

На земле и в воздухе это транспортное средство имеет простое управление. Правда, для полетов водителю следует пройти курсы и иметь удостоверение пилота легкомоторной авиации. Без такого документа полеты под запретом.

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Впрочем, без водительского удостоверения категории В на право управления транспортным средством до 3,5 тонны на дороги общего пользования также выезжать не стоит.

Летающий автомобиль Pegasus E Class имеет гибридно-электрическое исполнение. Это уже серийная модель, укомплектованная бензиновым 160-сильным двигателем, аккумуляторами и электромоторами.

Правда, о емкости батарей и силовом потенциале электромоторов производитель в детали не вдавался. Как и о стоимости машины.

А гибриды лучше

Гибридная версия такой машины, как утверждают разработчики, на нынешнем этапе развития техники все-таки лучше полностью электрического исполнения eVTOL. В то время как конкуренты со своими аппаратами такой же размерной группы могут летать лишь около 35 минут, Pegasus E имеет запас хода на 3 часа.

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Кроме того, Pegasus E может летать в соответствии с действующими правилами воздушного пространства и не беспокоиться о поиске по маршруту зарядной станции. Достаточно ближайшей АЗС, которых повсюду как грибов после дождя. Это еще больше повышает его универсальность и рыночную привлекательность.

Полностью электрическое питание нецелесообразно, как и бензиновое, а вот гибридное – актуально. Фото: Pegasus

Разработчики не исключают, что гибридная технология со временем станет технологически неоправданной, поскольку системы питания электромоторов от аккумуляторов с каждым годом становятся лучше. Когда электроэнергии в батареях станет достаточно для поддержания полнофункциональных полетов VTOL, уже действующие модели легко и без проблем можно перевести на полный электрический привод.

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По сравнению с другими ЛА, летающий автомобиль Pegasus на 80 процентов меньше подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий. Это объясняется тем, что благодаря возможностям VTOL гибридно-электрический 580-килограммовый Pegasus может взлетать и лететь во время сильного ветра или дождя, используя тот же режим полета, что и при нормальной погоде.

На дороге устойчивый, а в воздухе стремительный

Платформа универсального транспортного средства базируется на 4-колесной ходовой. Передняя колесная пара – рулевая. Впрочем, есть и трехколесная версия, она также на дороге довольно устойчива, не уступает классическим трициклам.

Это спортивная версия летающего автомобиля Pegasus на трехколесной ходовой базе. Фото: Pegasus

Сам процесс перехода из дорожной версии в воздушную занимает три-пять секунд. Для этого достаточно отключить фиксаторы хвостового и центрального двухлучевого винта, который в наземном режиме езды имеет продольное положение относительно машины, и переключить на них приводы моторов.

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Конечно, взлет стоит согласовать с диспетчером местного аэроузла и получить разрешение на полет по отведенному "коридору". Это простая, но нужная процедура, проблемы при этом не возникает, поскольку максимальная высота полета составляет 1800 м.

Ограничения на полеты могут быть разве что вблизи аэропортов с интенсивным авиатрафиком и в зоне военных объектов, полеты над которыми или вблизи которых запрещены.

Максимальная скорость автомобиля по автотрассе составляет 120 км/ч, а запас хода - 75 км. Для авиаперелетов крейсерская скорость 130, а максимальная – 160 км/ч. Немного больше, чем у автомобиля на автомагистрали, но при этом в таком режиме отсутствуют пробки и можно идти напрямик, срезая углы, если выделенный "коридор" позволяет это делать.

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Дальность полета вертолета составляет 420 км. По времени это займет три часа. Это при условии максимальной полезной нагрузки составляет 101 кг.

На тестах трехколесная и четырехколесная ходовые базы летающих версий хорошо вписывались в повороты. Фото: Pegasus

Летающий Pegasus имеет несколько резервных систем для повышения безопасности автомобиля. В случае сбоя электропитания во время полета вертолет может автоматически возвращаться и безопасно приземляться на землю.

Плюс новая сертификация

В апреле 2023 года Pegasus успешно прошел все испытания и получил сертификат летной годности от Управления безопасности гражданской авиации Австралии (CASA). Эта сертификация позволяет летающему автомобилю Pegasus E работать по действующим правилам воздушного пространства на основе конкретных условий лицензии.

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Именно поэтому в Австралии различные службы обращают внимание на Pegasus, поскольку для выполнения задач можно получить машину с функцией два в одном – наземное и воздушное транспортное средство.

Ныне штаб-квартира Pegasus по дизайну переехала из Австралии в Лас-Вегас, штат Невада, США. Разработчик планирует воспроизвести процесс сертификации с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Этому в значительной степени будет способствовать двустороннее соглашение между CASA и FAA, которая направлена на быстрое завершение процесса сертификации.

К тому времени в Америке воздушная эксплуатация гибридно-электрического автомобиля-вертолета запрещена. Разработчики пока ограничиваются статическими показами машины на выставках. Они живут надеждой уже в 2025 году изготовить не менее 10 единиц такого транспорта и довести объемы производства до 900 единиц в ближайшие пять-шесть лет.