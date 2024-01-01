Уникальный гиперкар от Lotus разбили на фестивале скорости в Гудвуде: видео

На кадрах из трансляции заметно, что электромобиль успел преодолеть лишь несколько десятков метров на стартовой прямой. Сначала Evija X удачно тронулся с эффектной пробуксовкой, однако через несколько секунд электромобиль резко повернул вправо и врезался в тюки сена и ограждение.

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В результате аварии передняя часть автомобиля с аэродинамическим обвесом была, фактически, уничтожена. Однако капсула салона, которая выполнена из композитного материала, осталась целой, поэтому пилот не пострадал.

Официальную причину столкновения не объявили. Эксперты утверждают, что авария произошла не из-за ошибки пилота, а из-за сбоя в программном обеспечении, что вывел из строя силовую установку. Гиперкар оснащен четырьмя электродвигателями, общая мощность которых составляет 2039 лошадиных сил.

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До первой сотни электромобиль разгоняется менее чем за три секунды. Lotus Evija X установил рекорд на Нюрбургринге как самая быстрая машина с шасси серийного автомобиля, проехав круг за 6 минут 24 секунды.