Компания Lotus Tech сосредоточит усилия на самом высоком сегменте рынка электромобилей со своим внедорожником Eletre и седаном Emeya, которые будут предлагаться не только в США и Европе, но и в Китае. Впоследствии планируется расширение текущей линейки роскошных электромобилей.

Автопроизводитель планирует осуществить этот план благодаря ресурсам и поддержке своего владельца – китайской компании Geely. Также недавно компания привлекла более 880 миллионов долларов в виде финансовых обязательств, благодаря слиянию SPAC.

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"До конца года Lotus будет выпускать четыре автомобиля, три из них электромобили. Эти четыре модели в настоящее время доступны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а часть из них также доступна в Великобритании и ЕС. В третьем квартале этого года в США поступит новая модель электрического SUV, поэтому разные рынки будут иметь разные стратегии, разные предложения продуктов и разные условия" – сказал финансовый директор Lotus Tech Алексиус Ли

Благодаря такому плану, Lotus Eletre и Lotus Emeya будут иметь ценник в диапазоне от 80 000 до 150 000 долларов. Компания считает, что сегмент роскошных автомобилей стремительно развивается, а потому хочет занять эту нишу одной из первых.

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Интересно, что такие конкуренты, как Mercedes, BMW и Polestar, не соглашаются с тезисом, что глобальный рынок роскошных электромобилей в ценовом сегменте от 80 до 150 тысяч долларов недостаточно охвачен, а значит – не собираются инвестировать в разработку таких автомобилей.