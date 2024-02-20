Lotus Esprit - культовый классический европейский спорткар, оснащенный твин-турбо V8. Одну из таких машин 1997 года производства продали за более чем 60 тысяч долларов.

Этот автомобиль, не такой простой, как может показаться. Модель имеет отделку Calypso Red с темно-коричневым интерьером. Из стандартного оснащения остались диски 17 размера впереди и 18 на задней оси, тормоза Brembo, выдвижные фары, съемная панель крыши, аудиосистема Alpine, электрические стеклоподъемники и кондиционер.

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Это авто тюнингованное, а потому имеет руль, который ранее принадлежал Lotus Evora, выхлопную систему Arvin, новые фары и нестандартные светодиодные задние фонари. Бывший владелец отметил, что задние фонари и выхлопная система были позаимствованы от Lotus Esprit 2002 года выпуска.

Спорткар оснащен 3,5-литровым V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 350 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, который передается на задние колеса благодаря 5-ступенчатой механической коробке передач.

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Автомобиль имеет вес в 1350 кг, что позволяет этому Lotus Esprit разгоняться до первой сотни всего за 4,4 секунды. Недавно этот автомобиль, с пробегом в более 40 000 км, продали за $63 000. Интересно, что по похожей цене сейчас продается флагманская версия Toyota GR Supra 2024 года выпуска - 45th Anniversary Edition.