В Америке продают 50-летнюю "Волгу" почти без пробега. В комплекте с машиной отдают оригинальный набор инструментов.

В США пустят с молотка ГАЗ-24 “Волга” образца 1976 года. За советский автомобиль, идеально сохранившийся, планируют выручить от 20 до 30 тысяч долларов. Организаторам аукциона неизвестна настоящая история машины, а также как культовая советская модель попала за океан. При этом вместе с транспортным средством покупатель получит несколько интересных бонусов.

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Судя по фотографиям, лакокрасочное покрытие светло-серого цвета, а также красный тканевый салон Волги спустя 48 лет сохранились в отличном состоянии. Под капотом советского седана находится 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Агрегат укомплектован четырехступенчатой механической коробкой передач.

Вместе с редким автомобилем в комплекте идут номера серии "КХЕ", которые ставили на машины в Киевской области. Кроме того, в комплекте с седаном покупатель получит протоколы за нарушение правил дорожного движения, датируемые 1978 годом, а также инструкцию по эксплуатации советского образца и оригинальный набор инструментов.

Торги по ГАЗ-24 "Волга" состоятся в США в конце февраля 2024 года. За легендарный советский автомобиль с полувековой историей планируют выручить от 20 000 до 30 000 долларов. Окончательная цена станет известна после завершения торгов.