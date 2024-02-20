В Америці продають 50-річну «Волгу» майже без пробігу. У комплекті з машиною віддають оригінальний набір інструментів.

У США пустять із молотка ГАЗ-24 «Волга» зразка 1976 року. За радянський автомобіль, що ідеально зберігся, планують виручити від 20 до 30 тисяч доларів. Організаторам аукціону невідома справжня історія машини, а також як культова радянська модель потрапила за океан. При цьому разом із транспортним засобом покупець отримає кілька цікавих бонусів.

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Судячи з фотографій, лакофарбове покриття світло-сірого кольору, а також червоний тканинний салон Волги через 48 років збереглися у відмінному стані. Під капотом радянського седана знаходиться 2,4-літровий бензиновий двигун потужністю 95 кінських сил. Агрегат укомплектований чотириступінчастою механічною коробкою передач.

Разом із рідкісним автомобілем у комплекті йдуть номери серії «КХЕ», які ставили на машини у Київській області. Крім того, у комплекті з седаном покупець отримає протоколи за порушення правил дорожнього руху, що датуються 1978 роком, а також інструкцію з експлуатації радянського зразка та оригінальний набір інструментів.

Торги з ГАЗ-24 «Волга» відбудуться у США наприкінці лютого 2024 року. За легендарний радянський автомобіль із півстолітньою історією планують виручити від 20 000 до 30 000 доларів. Остаточна ціна стане відомою після завершення торгів.