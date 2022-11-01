Автомобілі на українських номерах у Європі перестали бути рідкістю, але старі радянські авто з українською реєстрацією трапляються нечасто.

Ми вже мабуть звикли до українських суперкарів чи “Гелендвагенів” у Монако, проте далеко не всі машини на наших номерах там страшенно дорогі. Є навіть стара радянська класика.

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На днях на вулицях Монако помітили ГАЗ-24 “Волга”. Судячи з номерів, седан виготовлено у 1989 році і зареєстровано у Полтавській області.

На фоні дорогих авто “Волга” виглядає дуже незвично. Наразі не відомо, як вона потрапила в Монако і хто її власник.