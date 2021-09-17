Оригінальне авто катає відвідувачів на столичному фестивалі OldCarLand.

Харківський ентузіаст Олег перетворив раритетний ГАЗ-21 "Волга" на сучасний електромобіль. Зовні це звичайна "Волга", якою не здивуєш українських поціновувачів ретро. Однак коли автомобіль починає їхати, здивуванню немає меж. Адже це справжній електромобіль!

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Під капотом у ГАЗ-21 – звичайний промисловий електромотор, який використовувався на станках в радянських заводах. Перед ним встановлено вентилятор, який охолоджує всю систему. Коробка передач залишилась від "Волги", тож авто може їздити на трьох передачах.

Також під капотом видно оригінальний кожух "пічки", однак її "нутрощі" – це нагрівач від сучасного Volkswagen. Електрична система також повністю оригінальна. Перетворювач енергії взято з якогось оборонного підприємства, тому "донор" невідомий. Поряд розміщена розетка для підзарядки – це авто може брати енергію лише від звичайної мережі 220 В на 16 А – жодних "швидких" зарядок.

Всі лампочки у “Волги” світлодіодні, а електричну мережу автомобіля живить невеличкий акумулятор на 12 В.

Тягові батареї у цієї "Волги" сховані під пластиковими контейнерами для їжі – виглядає досить футуристично. Тут не повний комплект батарей від Nissan Leaf, їх вистачає на пробіг всього 50 км. Взяли не всі батареї від “Ліфа”, адже конструктори встановлювали нові електричні агрегати в машині таким чином, щоб розподіл ваги у "Волги" не змінився. Та й мети створити електромобіль з великим запасом ходу не було.

Все інше в електричної "Волги" практично не відрізниш від первісної комплектації "з заводу". За виключенням логотипу: він тут зеленого кольору, адже це електромобіль. Салон – немов тільки-но з автосалону, панель приладів оригінальна, хіба що з тримачем для смартфону. Але він тут не просто так: на мобільному телефоні встановлена програма ElVolga, завдяки якій контролюються всі системи автомобіля – стан батареї, запас ходу, процес зарядки тощо. Програму створив родич Олега.

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На ходу електрична "Волга" плавно набирає розгін, з характерним "тролейбусним" звуком. На початку навіть більш енергійно, ніж бензинові колеги, адже мотор розвиває максимальний крутний момент вже с перших обертів. Динаміка розгону не замірялась, а от максимальна швидкість досягалась у 88 км на годину. Принаймні, крейсерська швидкість у 80 км на годину для автомобіля не проблема.

Побачити та навіть покататися на електричній "Волзі" можна під час фестивалю OldCarLand 17-19 жовтня в столичному Музеї авіації біля аеропорту "Жуляни".