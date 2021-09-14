Редакція AIN.UA провела чергове опитування. Цього разу - на тему електрокарів. Виявилось, що бажаючих придбати електрокар досить багато, проте ця тема зацікавила дуже невелику кількість читачів.



Не дивлячись на те, що на вересень 2021 року в Україні зареєстровано 30 062 електромобіля, - це менше 1% автомобільного ринку країни. Опитування з’ясувало, скільки читачів готові відмовитися від ДВС і які труднощі виникають у тих, хто вже це зробив.

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В опитуванні взяли участь 310 читачів AIN.UA. Вони анонімно відповідали на задані закриті і відкриті питання по темі. Нижче ви побачите результати опитування.

Як показало дослідження, 68,4% опитаних хотіли б стати власником електрокара. 24,8% виявилися проти авто з електродвигуном. При цьому, тільки у 6,8% респондентів електрокар вже є.

Ті, хто планує покупку в майбутньому, найчастіше розглядають Tesla, називаючи електрокари компанії самими технологічними і безпечними. Згідно з опитуванням, найбільш затребувані - Tesla Model 3 і Tesla Model S. Цікаво, що друге місце розділили Nissan Leaf і Audi e-tron. Третє дісталося BMW i3. Опитані читачі також цікавляться Hyundai IONIQ, Chevrolet Volt, Porsche Taycan, Nissan Ariya і іншими.

Вибираючи електрокар, більшість респондентів а першу чергу дивляться на запас ходу і оцінюють репутацію компанії-виробника на ринку.

Серед тих, хто вже придбав електрокар, найбільше власників Nissan Leaf. На другому місці - Tesla:

"Nissan Leaf. Плюси - вистачає зарядки для коротких поїздок по Києву плюс економія грошей (1 зарядка вдома коштує близько 30 грн). Мінуси - мало батареї і не сильно далеко заїдеш і потрібно планувати маршрут"

"Tesla Model 3: не треба заправлятися, автопілот, низький центр ваги, тому краще керованість і стійкість, розгін як у спорткара + турбота про екологію, в ногу з часом"

Респонденти, які проти електрокарів, головною причиною цього називають необхідність постійно його заряджати. Крім того, водіїв зупиняє малорозвинена інфраструктура під електрокари - невелика кількість зарядних станцій, а також переважання повільних зарядок.

"Малий пробіг на одній зарядці, якщо між містами їздити (Київ - Одеса наприклад), то це дуже незручно. Сама зарядка тривала, що теж незручно. Розмови про екологію м'яко кажучи неправда, тому що виготовлення батарей дуже не екологічні процес + вироблення електроенергії для зарядки далеко не завжди екологічна. Тобто це добре коли є свій будинок з зарядкою на ніч, їздити недалеко і недовго. Це потрібно не всім"

"Утилізація батарей, швидкий знос і малий залишковий ресурс, неможливість планувати тривалі подорожі, час зарядки і тотальна відсутність інфраструктури. Тільки для хороших доріг, так як позашляховики відсутні за прийнятні гроші. Вартість придбання дорівнює автомобілю з ДВС і навіть більше. Податки - так як машини коштують дорого вони потрапляють в категорію "розкіш""

45,5% опитаних зазначили, що задуматися про покупку електрокара їх може змусити економія на паливі. При цьому, 28,4% в першу чергу подумають про користь для навколишнього середовища. Респонденти також готові відмовитися від ДВС, якщо знайдуть електромобіль, в якому поєднується ціна і зручність.