Редакция AIN.UA провела очередной опрос. На этот раз – на тему электрокаров. Оказалось, что желающих приобрести электрокар достаточно много, однако эта тема заинтересовала очень небольшое количество читателей.

Несмотря на то, что на сентябрь 2021 года в Украине зарегистрировано 30 062 электромобиля, – это меньше 1% автомобильного рынка страны. Опрос выяснил, сколько читателей готовы отказаться от ДВС и какие трудности возникают у тех, кто уже это сделал.

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В опросе приняли участие 310 читателей AIN.UA, они анонимно отвечали на заданные закрытые и открытые вопросы по теме. Ниже вы увидите результаты опроса.

Как показало исследование, 68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электрокара. 24,8% оказались против авто с электродвигателем. При этом, только у 6,8% респондентов электрокар уже есть.

Те, кто планирует покупку в будущем, чаще всего рассматривают Tesla, называя электрокары компании самыми технологичными и безопасными. Согласно опросу, наиболее востребованные – Tesla Model 3 и Tesla Model S. Интересно, что второе место разделили Nissan Leaf и Audi e-tron. Третье досталось BMW i3. Опрошенные читатели также интересуются Hyundai IONIQ, Chevrolet Volt, Porsche Taycan, Nissan Ariya и другими.

Выбирая электрокар, большинство респондентов в первую очередь смотрят на запас хода и оценивают репутацию компании-производителя на рынке.

Среди тех, кто уже приобрел электрокар, больше всего владельцев Nissan Leaf. На втором месте – Tesla:

"Nissan Leaf. Плюсы – хватает зарядки для коротких поездок по Киеву, плюс экономия денег (1 зарядка дома стоит около 30 грн). Минусы – мало батареи, не сильно далеко уедешь и нужно планировать маршрут".

"Tesla Model 3: не надо заправляться, автопилот, низкий центр тяжести, поэтому лучше управляемость и устойчивость, разгон как у спорткара + забота об экологии, в ногу со временем".

Респонденты, которые против электрокаров, главной причиной этого называют необходимость постоянно его заряжать. Кроме того, водителей останавливает малоразвитая инфраструктура под электрокары – небольшое количество зарядных станций, а также преобладание медленных зарядок.

"Малый пробег на одной зарядке, если между городами ездить (Киев – Одесса, например), то это очень неудобно. Сама зарядка длительная, что тоже неудобно. Разговоры об экологии, мягко говоря, неправда, потому что изготовление батарей очень не экологичный процесс + выработка электроэнергии для зарядки далеко не всегда экологична. То есть, это хорошо, когда есть свой дом с зарядкой на ночь, ездить недалеко и недолго. Это нужно не всем".

"Утилизация батарей, быстрый износ и малый остаточный ресурс, невозможность планировать длительные путешествия, время зарядки и тотальное отсутствие инфраструктуры. Только для хороших дорог, так как внедорожники отсутствуют за приемлемые деньги. Стоимость приобретения равна автомобилю с ДВС и даже больше. Налоги – так как машины стоят дорого, они попадают в категорию “роскошь”".

45,5% опрошенных отметили, что задуматься о покупке электрокара их может заставить экономия на топливе. При этом, 28,4% в первую очередь подумают о пользе для окружающей среды. Респонденты также готовы отказаться от ДВС, если найдут электромобиль, в котором сочетается цена и удобство.