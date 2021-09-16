Вже зовсім скоро стартує найбільший технічний фестиваль OldCarLand. Він проходитиме 17-19 вересня в столичному Державному музеї авіації імені О.К. Антонова по вул. Медовій, 1.

Між сотнею авіатехніки розмістять понад 500 ретроавтомобілів. Серед них покажуть п’ять авто, задля яких варто відвідати цей захід.

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Opel P4, який простояв у сараї 70 років

87-річний Opel P4 в оригіналі вперше покажуть на OldCarLand. Авто знайшли в Ірпені Київської області у версії Special Limousine. З кінця 50-х років машину зберігали у сараї біля приватного будинку. Вціліли кузов, деталі ходової, салон, і навіть документи.

Свого часу цей Opel P4 привезли із Санкт-Петербурга. Попри те, що автомобіль довго не експлуатували, він у чудовому стані – вціліли навіть патрубки охолоджувальної системи.

В салоні збереглися оббивка, кермо та килимки. Про недовгу експлуатацію вказують хороший стан ручки перемикання передач. На одометрі – 32 484 км.

Вся підвіска рідна – механічні гальма не гідравлічні, а механічні, на тросах. Під капотом чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 23 к.с., який йде в парі з чотириступеневою коробкою передач.

Opel P4 виготовляли з 1935 по 1937. За цей час випустили 65 864 екземпляри.

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DeSoto 1949 року з “рідними” гальмівними колодками

Американський автомобіль DeSoto S-10 виготовляли протягом 1946-1952 років. Назву Custom носила більш дорога комплектація моделі. Марка DeSoto існувала із 1928 по 1961 роки та належала концерну Chrysler.

DeSoto Custom 1949 року – це друга серія моделі S-10. 5,2-метровий седан вирізняється типовим для тих років дизайном з величезною кількістю хрому. Він обладнаний 4,1-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 112 к. с. У нього незвичайна двоступенева напівавтоматична коробка передач Fluid Drive. Передачі перемикаються без педалі зчеплення. DeSoto має надзвичайно м'яку та комфортабельну підвіску.

Саме цей DeSoto Custom прибуде на фестиваль із Чернівців. Два роки тому його привезли із США до України, перефарбували його у яскравий колір та оновили оздоблення салону. Седан майже повністю оригінальний, навіть має рідні гальмівні колодки. На весняному OldCarLand автомобіль переміг у номінації “Дебют легенди”.



Єдина в Україні “Таврія” у кузові ландо

Машину спроєктували в науково-технічному центрі “ЗАЗ-автотехніка” у 1980-х роках і випустили обмеженою партією на АвтоЗАЗі. Для збереження жорсткості моделі над місцем водія і переднього пасажира зробили дах із люком, який відкидається позаду. Такий кузов називають ландо.

На початку 1990-х років дві “Таврії” з відкидним верхом відправили до Греції для випробувань. Там збиралися замовити партію моделей у такому кузові. Проте угода зірвалася. Один з автомобілів повернули в Україну. Наразі він тут єдиний.

Модель 1995 року має більшість вузлів і агрегатів, як у стандартної ЗАЗ в кузові хетчбек. Під капотом – 1,1-літровий двигун.

До речі Таврію перевели на електропривод



Улюблений Mercedes-Benz першого канцлера Німеччини

Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 року була флагманською моделлю марки, аналог теперішнього S-Класу. Автомобіль на той час вирізнявся винятковим комфортом і високою ціною. У деяких комплектаціях його могли оснащувати диктофоном, телефоном, радіоприймачем фірми Becker. Салон мав шкіряну або велюрову оббивку сидінь, а також дерев’яне оздоблення. Власниками цієї моделі переважно були державні діячі, посли, чиновники високого рангу.

Модель виробляли з 1951 по 1957 рік у кузові седан, лімузин, кабріолет і ландо. Модернізована версія 300B, яку представлять на OldCarLand, з’явилася 1954 року. До неї додали вакуумний підсилювач гальм і збільшили потужність з 115 до 125 к.с.

Mercedes-Benz W186 також відомий як Adenauer — за іменем першого канцлера ФРН Конрада Аденауера.

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Dodge 1960 року з несучим кузовом

Dodge Dart – це повнорозмірна американська модель, яку виготовляли з 1960 по 1976 роки. На фестивалі представлять седан першого покоління. Для свого часу Dart був найдешевшою моделлю в лінійці Dodge, проте навіть він вражав американським аеростилем з величезною кількістю хрому.

Dodge Dart має несучий кузов, хоча у ті часи більшість американських автомобілів були ще рамними. З 1960 року модель мала три варіанти комплектації – базову Seneca, середню Pioneer та топову Phoenix. Саме цей автомобіль – у версії Pioneer обладнаний 3,7-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 145 к. с. У автоматичній коробці передач TorqueFlite замість важеля для перемикання встановлені кнопки (таку схему запозичили радянські інженери для "Чайки" ГАЗ-13).