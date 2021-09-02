Свято техніки і ретростилю OldCarLand-2021 цієї осені відбудеться у Державному музеї авіації 17 – 19 вересня. Серед сотень учасників найбільшого фестивалю України будуть нові, раніше невідомі громадськості раритети.

У Державному музеї авіації ім. О.К. Антонова по вул. Медова, 1 вже скоро, з 17 по 19 вересня покажуть сотні раритетних машин. На 10 гектарах території, серед літаків і гелікоптерів виставлять рідкісні старовинні автомобілі та мотоцикли.

“Запорожець” був першим легковим автомобілем, що почали випускати на території України

Серед експонатів – зразки техніки з власною історією, пов’язані з непересічними особистостями, відомими людьми. Як завжди, захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe.

Один з актуальних напрямків у колекціонуванні ретротехніки сьогодні – спецавтомобілі

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Саме “Олдкарленд” дає унікальну можливість побачити старовинну техніку у русі – автомобілі, яким понад 80 років, найстаріші велосипеди, мопеди, моторолери, мотоцикли. Ще одна фірмова “фішка” цього фестивалю – саме тут зазвичай уперше презентують свіжі роботи кращих реставраційних майстерень України та сусідніх країн.

Заокеанська техніка: незручна, неекономічна та безглуздо громіздка – але така екзотична, теж буде представлена на осінньому OldCarLand-2021

Але тема осіннього OldCarLand-2021 – “Зроблено в Україні”. У центральній експозиції заходу, на червоній доріжці, представлять машини, з яких починався автопром на території нашої країни. Ці моделі стали народними та знаковими для кожної сім’ї. Спеціально для головної теми OldCarLand вдалося відшукати унікальні зразки української техніки.

Автомобілі довоєнного періоду сьогодні – на пальцях полічити, але організатори OldCarLand завжди знають, кого запрошувати

Це одна з двох збережених “Таврій” у кузові кабріолет, яких АвтоЗАЗ випустив обмеженою партією, автобус ЛАЗ у спецвиконанні, що возив перших українських олімпійських чемпіонів, всюдихід ЛуАЗ у стані машини, що тільки но зійшла з конвеєра, колекцію автомобілів “Запорожець” - від першого до останнього.

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Екзотика у русі – одна з фірмових “фішок” всіх OldCarLand’ів

Одним із найстаріших автомобілів OldCarLand буде Opel P4 1935 року випуску. Його нещодавно знайшли у комплектному стані і вперше покажуть громадськості саме 17 – 19 вересня. Модель з кінця 1950-х років не їздила й збереглася в робочому стані.

Раритетний Opel P4 1935 року випуску цього літа знайшли в сараї під Києвом і завели без особливих проблем

Також запланована експозиція “Капсула часу”. На ній виставлять ретромашини, які попри свій вік, мають рекордно малий пробіг і мають стан щойно випущених авто. У програмі фестивалю — презентації вражаючих машин, конкурси водійської майстерності на ретротехніці, конкурс “Елеганція”, покази ретромоди, змагання серед дітей на педальних машинах й багато іншого. Під час проведення OldCarLand діятиме сцена, працюватимуть фудкорти з найрізноманітнішою їжею, буде безліч яскравих локацій і фотозон. Для дітей передбачені майданчики, розважальні зони та інші активності.

Найцінніші з представницьких автомобілів ті, якими користувалися відомі персони з нашої історії

Як завжди, організатори дбають про те, щоб на OldCarLand було цікаво всім, незалежно від віку, статі та інтересів! Квитки можна придбати на karabas.com або в касах Державного музею авіації імені О.К. Антонова в дні проведення заходу.

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