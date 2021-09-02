Праздник техники и ретростиля OldCarLand-2021 этой осенью состоится в Государственном музее авиации 17 – 19 сентября. Среди сотен участников крупнейшего фестиваля Украины будут новые, ранее неизвестные общественности раритеты.

В Государственном музее авиации им. А. К. Антонова по ул. Медовая, 1 уже скоро, 17 по 19 сентября, покажут сотни раритетных машин. На 10 гектарах территории, среди самолетов и вертолетов выставят редкие старинные автомобили и мотоциклы.

"Запорожець" был первым легковым автомобилем, который начали выпускать на территории Украины

Среди экспонатов – образцы техники с собственной историей, связанные с незаурядными личностями, известными людьми. Как всегда, мероприятие организует клуб технической классики OldCarServiсe.



Одно из актуальных направлений в коллекционировании ретротехники сегодня – спецавтомобили

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Именно “Олдкарленд” дает уникальную возможность увидеть старинную технику в движении – автомобили, которым больше 80 лет, старые велосипеды, мопеды, мотороллеры, мотоциклы. Еще одна фирменная “фишка” этого фестиваля – именно здесь обычно впервые презентуют свежие работы лучших реставрационных мастерских Украины и соседних стран.



Заокеанская техника: неудобная, неэкономичная и нелепо громоздкая – но такая экзотическая, – тоже будет представлена на осеннем OldCarLand-2021

Однако тема осеннего OldCarLand-2021 – “Сделано в Украине”. В центральной экспозиции мероприятия, на красной дорожке, представят машины, с которых начинался автопром на территории нашей страны. Эти модели стали народными и знаковыми для каждой семьи. Однако специально для главной темы OldCarLand удалось отыскать уникальные образцы украинской техники.



Автомобили довоенного периода сегодня – на пальцах сосчитать, но организаторы OldCarLand всегда знают, кого приглашать

На фестивале будут одна из двух сохранившихся “Таврий” в кузове кабриолет, которые АвтоЗАЗ выпустил ограниченной партией, автобус ЛАЗ в специсполнении, который возил первых украинских олимпийских чемпионов, вездеход ЛуАЗ в состоянии машины, только что сошедшей с конвейера, и целая коллекция автомобилей “Запорожец” – от первого до последнего.

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Экзотика в движении – одна из фирменных "фишек" всех фестивалей OldCarLand

Одним из старейших автомобилей OldCarLand будет Opel P4 1935 года выпуска. Его недавно нашли в комплектном состоянии и впервые покажут общественности именно 17 – 19 сентября. Этот экземпляр с конца 1950-х годов не ездил и сохранился в рабочем состоянии.



Раритетный Opel P4 1935 года выпуска этим летом нашли в сарае под Киевом и завели без особых проблем

Также запланирована экспозиция “Капсула времени”. На ней выставят ретромашины, которые, несмотря на свой возраст, имеют рекордно малый пробег и находятся в состоянии только что выпущенных авто. В программе фестиваля – презентации впечатляющих машин, конкурсы водительского мастерства на ретротехнике, конкурс “Элеганция”, показы ретромоды, соревнования среди детей на педальных машинах и многое другое. Во время проведения OldCarLand будет действовать сцена, будут работать фуд-корты с самой разнообразной едой, будет множество ярких локаций и фотозон. Для детей предусмотрены площадки, развлекательные зоны и другие активности.



Самые ценные из представительских автомобилей те, которыми пользовались известные персоны из нашей истории

Как всегда, организаторы заботятся о том, чтобы на OldCarLand было интересно всем, независимо от возраста, пола и сферы интересов! Билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А. К. Антонова в дни проведения мероприятия.

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