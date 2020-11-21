В Украине все еще можно найти редкий ретроавтомобиль по небольшой цене. На днях такой случай имел место в Луцке, где обнаружили очень интересную машину – Wartburg, сделанный в прошлом столетии в стране, которой уже давно нет. Члены киевского клуба OldCarService рассказали нам, как ездили за раритетом.

Купить ретроавтомобиль под реставрацию или сразу в коллекцию можно разными способами, и один из них – найти в газетных объявлениях. Уникальный раритет приобрести таким образом не удастся, но достаточно редкую машину определенного временного периода и желаемого бренда выловить вполне возможно – по крайней мере, в реалиях Украины.

Wartburg не был самым дешевым авто в Восточной Германии, но в нем немало бюджетных решений. Что отнюдь не отразилось на надежности

Так нам попался хорошо сохранившийся Wartburg 353 – машина, которая выпускалась в 1966 – 1991 гг., и была интересной сама по себе, независимо от года выпуска. Причина – в нескольких технических особенностях: рамной конструкции, переднем приводе, продольном двухтактном двигателе с тремя цилиндрами и расположенным позади него радиатором. Отчасти Wartburg был неким эрзац-автомобилем, простым и недорогим, но при этом – весьма практичным и надежным транспортным средством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Trabant: это вам не "горбатый"

Судя по фото в объявлении, машина имела неплохое состояние, но была давно заброшена и имела несколько неисправностей. Из-за чего и продавалась относительно недорого. Но не настолько дешево, чтобы можно было потратиться на эвакуатор. После совещания с авторитетным знатоком "Вартбургов" и с продавцом машины решили, что попробуем гнать раритет в Киев своим ходом. Было ли это решение разумным, станет ясно позже. А тем временем мы нашли в Луцке надежного человека и попросили его выкупить "Вартбург", пока его не перехватили другие покупатели.

В Украине определенное количество Wartburg’ов попало в начале 1990-х, когда Советская армия покидала Германию – военные покупали их там за бесценок

Перед подобными экспедициями нужна определенная подготовка: всегда изучаются слабые места модели, по возможности готовятся запчасти и расходные материалы, чтобы сократить задержки в пути. А то, что задержки и проблемы будут, гарантировано, и поэтому мы так любим подобные поездки за найденными где-то ретроавтомобилями. Потому что это не просто приключение, это тест на наш реставраторский профессионализм – найдем ли выход, заставим ли старый, иногда неизвестной конструкции автомобиль продолжить движение?

Короче, мы сколотили команду, выбрали в нашем автопарке машину помощнее и отправились на Луцк. Да, в багажник положили ящик с инструментом, которого, как говорит наш инженер, достаточно, чтобы откапиталить двигатель "Волги" в полевых условиях. И еще запаслись в дорогу двухтактным маслом – ведь наш Wartburg работает на смеси бензина с маслом. Если, конечно, мы сможем его завести.

Интерьер простенький даже по меркам середины 1960-х, когда создавалась эта модель. Кстати, дизайн заказывали итальянцам

А завели мы его не сразу. Машину нашли на стоянке, мы увидели покрытый пылью седан, которым давно никто не пользовался. К слову, он оказался редкой версии, переходная модификация с новым, "гладким" передком и старой кормой с маленькими фонарями.

Производитель в течение нескольких десятилетий гордился, что в его моторе всего 7 подвижных деталей. Трехцилиндровый двигатель имел 1,0 л объема и 50 л.с. мощности

Видно было, что относились к машине в принципе бережно, но годы и немецкая бюджетность сказались. Кое-где начинается коррозия, обивка сидений разрушилась, а самое страшное, что кто-то пытался что-то улучшить в приборном щитке, и немного изувечил его вместе с проводкой. Такие вещи реставраторов вообще очень обижают, а тут еще щиток, который на машинах 1960 – 1980-х был сосредоточением коммутации электрооборудования! Вероятно, из-за него в машине не работали задние фонари и левая фара. Ремонтироваться на стоянке нам не разрешили, мы выкатили машину за территорию руками. Заодно узнали, что Wartburg-353 не тяжелый и колеса крутятся нормально.

После покупки Wartburg-353 ему несколько часов возвращали возможность самостоятельно двигаться

Заводили Wartburg недолго – дольше колотили топливную смесь, дозируя бензин с маслом – пропорция необычная, между прочим, 1:50! Машина простояла неизвестно сколько, а нам не понадобилось даже искать ручную подкачку топлива и выкручивать свечи. Сначала двигатель сильно дымил, больше, чем положено холодному двухтактному мотору, но затем немного стало легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В какой ретроавтомобиль лучше вкладывать деньги

Но тронуться с места не получилось – не выключалось сцепление. Оказывается, кто-то из предыдущих покупателей, пытаясь протестировать машину, порвал тросик. И молодец, что порвал, иначе, вероятно, машину бы купили, и мы бы ее не увидели. Мы еще в Киеве узнали, что к "Вартбургу" подходит трос сцепления от "Таврии". Взяли, примеряли, выяснили, что адаптировать "таврический" трос будет сложнее, чем починить оборванный родной. Укоротили оболочку старого троса, выкрутили максимально шток и за счет регулировки установили на место. За часик справились, сцепление заработало.

На улицах украинских городов Wartburg-353 смотрится все еще весьма гармонично, но на самом деле эта машина – редкость и архаизм

15.00. Наконец отправились на Киев. Наша основная машина идет позади, прикрывает, так сказать, в Wartburg’е едут двое – один непосредственно рулит, второй следит за работой систем и агрегатов. Машина идет правильно, управляется, тормозит, но разгоняется медленно. Сзади видим, что двигатель сильно дымит. После выезда из Луцка мотор прогрелся, дымить стал меньше. В салоне на ходу посторонних запахов нет, но очень холодно – печка не работает.

16.40. Ровно проехали в режиме "стопов поворотов нет". Плюс выяснилось, что нет еще и холостого хода – двигатель глохнет при отпускании акселератора. К счастью, с машиной нам достался живой аккумулятор, стартер крутит горячий 1,0-литровый моторчик легко.

17.05. Техническая остановка. Выяснили причину отсутствия холостого хода. Коварный карбюратор самостоятельно перекрыл воздушную заслонку – подсос, рабочая смесь обогатилась, двигатель работал неправильно. Почему и дымил, и тянул не очень охотно. Заодно подключили левую фару длинным проводом напрямую к блоку предохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие бывают ретроавтомобили: классификация

17.50. Двигаемся дальше. "Вартбург" пошел заметно веселее, постоянно держим 80 – 110 км/ч. Шумовой фон обычный для машины, спроектированной в 1960-е, даже тембр обычный, хотя мы ожидали каких-то мотоциклетных ноток. Кстати, глушитель расположен спереди, под двигателем.

В дальней дороге только что купленный Wartburg-353 страховал внушительный эскорт – солидный и мощный Buick

18.40. Остановка. Водитель "Вартбурга" сдался – замерз, тем более что солнце село и не греет салон. О том, что печка у этой машины может "завоздушитися", мы знали заранее. Нашли специальную заглушку, выпустили воздух, двигаемся дальше. Водитель звонит в основную машину, докладывает, что ему все равно холодно. Между прочим, в ранних версиях Wartburg'a отдельного теплообменника отопителя не было. Поскольку основной радиатор стоял позади двигателя, перед лобовым стеклом, тепло от него использовали для обогрева салона. Наша машина уже послерестайлинговая, у нее отдельная печка, и это, похоже, тот случай, когда апгрейд не пошел на пользу.

20.15. На Житомирской трассе остановился двигатель. Светим фонариком, находим причину – засорился карбюратор, жиклеры. То ли канистра была не очень, то ли во время движения бензонасос поднял со дна бака многолетний мусор и фильтр с ним не справился. Случайно замечаем, что заканчивается бензин. Пока основная машина едет с канистрой на АЗС, проводим подсчеты и разбираемся, почему ошиблись с горючим. Делаем вывод, что в первой части маршрута допустили значительный перерасход горючего из-за постоянного движения "на подсосе". Но даже в таком случае расход составил 10 л/100 км, что можно считать неплохим результатом. После починки карбюратора расход составлял около 8 л/100 км.

Удивительно, но на 400-километровом маршруте в Wartburg-353 выпуска 1985 года проявились лишь две-три мелкие неисправности

22.10. Мы в Киеве, на базе клуба. Последние пятьсот метров ехали с наполовину заклиненными тормозами. Свое место в экспозиции машина займет после определенного комплекса работ, поэтому поворачиваем на гостевую площадку. И слышим, что под капотом что-то происходит. Закипел двигатель! Не глушим, даем поработать на холостом ходу, температура падает. (Завтра мы выясним, что на шкиве водяного насоса почему-то отсутствует шпонка, и помпа все время работала то вполсилы, то еще хуже). А пока спасибо "Вартбургу" за интересное путешествие и поздравляем его с вступлением в коллекцию клуба технической классики OldCarService.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что сегодня модно коллекционировать: самые редкие ретромашины