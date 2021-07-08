За червень в Україні було придбано 70 автомобілів віком більше 50 років. Деякі з них - справжні раритети.

Відповідно до загальноприйнятих світових практик, транспортними засобами, що становлять історичну цінність, можуть бути визнані авто віком понад 25 років. В Україні у червні 2021 року було зареєстровано аж 6113 продажів таких автомобілів. Це — майже 9% від усіх легковиків, проданих протягом минулого місяця. З них 70 авто — віком більше 50 років, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Вікова структура легкових авто, проданих в Україні протягом червня 2021 року:

ТОП-10 раритетних авто, які змінили своїх власників у червні 2021 року:

Найстарішим автомобілем, придбаним минулого місяця, став Adler Trumpf 1939 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 1,5 л



Усі інші 9 позицій найстаріших авто червня 2021 року — продукти радянської автомобілебудівної промисловості:

У червні купили три ГАЗ-67: 1947, 1948 та 1953 років випуску



ГАЗ-69 1947 року



Змінили власників дві ГАЗ М-20 “Победа” –1949 та 1952 років виготовлення

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МЗМА-400 “Москвич” 1950 року



ГАЗ М-12 ЗИМ 1951 року

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МЗМА-401 “Москвич” 1954 року

МЗМА-401 "Москвич" (ілюстративне фото з відкритих джерел)

Два історичних автомобілі — ГАЗ М-12 ЗИМ 1953 року та ГАЗ М-20 “Победа” 1956 року у червні 2021 року були зняті з обліку для подальшого вивезення за кордон.

Проблеми власників ретро автомобілів

В Україні заборонене митне оформлення та державна реєстрація транспортних засобів, що не відповідають екологічним стандартам “Євро-2” для легковиків та “Євро-5” для вантажних авто та автобусів. Тому імпорт ретро автомобілів з-за кордону є фактично заблокованим. Це не дає можливості поповнювати українські колекції достойними іноземними екземплярами.

Існує потреба на законодавчому рівні виділити історичні транспортні засоби, що потребують збереження та особливих умов експлуатації, від інших, просто старих автомобілів, та передбачити для них окремі умови імпорту, реєстрації та експлуатації.