Як завжди шумно і насичено промайнув весінній фестиваль вінтажної техніки OldCarLand-2021. Журналісти "Авто24" провели у Державному музеї авіації в Києві три дні й зробили свій рейтинг "нових" ретро автомобілів.

Глядачі та організатори подібних подій оцінюють власний успіх за кількістю експонатів, показаних широким колам громадськості вперше. На фестивалі OldCarLand прем’єр зазвичай чимало, і цей рік, попри усі коронавірусні негаразди, не став винятком. Відсоток новинок цього разу був настільки високим, що нам довелося відфільтровувати їх, аби не зайняти цим оглядом надто багато місця.

ЗАЗ-965

Багатьом це здаватиметься дивним, але бездоганних з точки зору аутентичності “горбатих” в Україні не так вже і багато. Цього року до їх нечисленного переліку додався ще один. Причому він – у найбільш жаданій для колекціонерів версії першого року випуску. Певно, на сьогодні це другий за віком живий “Запорожець” у світі, номер його кузову – 000186.

Ця машина реставрувалася протягом кількох років у майстерні OldCarService – компанії, яка виступає організатором найбільшого технічного фестивалю в Україні. Кореспондентові “Авто24” довелося проїхати у цьому екземплярі, і слід зазначити, реставраторам вдалося відтворити враження нового автомобіля не лише у візуальному плані, а й за характером руху.

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ЗІЛ-3207 “Юність”

Це одна з найбільш унікальних машин вітчизняного автопрому. Справа не лише у тому, що “зілівських” мікроавтобусів у післярестайлінговому виконанні (1970 – 1998 рр.) було випущено лише 61 екземпляр. “Юність” також є унікальною з точки зору концепції та інженерного виконання. Побудований на шасі кремлівського лімузину ЗІЛ-111, стильний 17-місний автобус ЗІЛ-3207 отримав комфортабельний хід і легкову керованість.

Зазначена машина 1994 року випуску була новою закуплена для державної дачі “Зоря” в Криму, що невдовзі стала дачею українського Президента Л. Кучми. Потім мікроавтобус був переданий місцевому навчальному закладу, після чого зношений раритет викупили у приватну колекцію. Після комплексу відновлювальних робіт у майстерні OldCarService “Юність” потрапила до одного з українських музеїв.

РАФ-2203 “Швидка допомога”

Через певні причини мікроавтобус РАФ-2203 – чимала рідкість навіть у звичайному пасажирському виконанні, а у варіанті “Швидкої” й поготів. Цей РАФ випуску 1985 року два роки відновлювався в реставраційній майстерні Vintage Motors.

Цікаво, що реставраторам вдалося відновити навіть оригінальний комплект медичного обладнання у салоні РАФа. На OldCarLand-2021 ця машина отримала вищу нагороду у номінації “Найкращий спецавтомобіль фестивалю”.

Pontiac Chieftain Silver Streak

Цей американський автомобіль 1950 року приїхав на фестиваль з Білорусі – у складі представницької делегації сусідньої країни. Машина перебуває в цілком робочому стані, тож не дивно, що 550-кілометровий шлях від Мінська до Києва вона подолала власним ходом у загальній колоні з іншими експонатами.

Двигун Silver Streak 8-циліндровий, але на диво не V-подібний, а рядний. Цікаво, що власник не планує відновлювати машину до ідеально-заводського стану: оскільки екземпляр цілком оригінальний, є задум законсервувати його саме у такому вигляді, у якому він зберігся за свої 70 років життя.

Меrcedes-Benz 230SL Pagoda

Також на весняному фестивалі вперше показали родстер Меrcedes-Benz 230 SL W113 з дещо несподіваним для німецького авто ім'ям Pagoda. Ця машина 1965 року випуску дісталася українському власникові в доволі стомленому вигляді, але протягом трьох років проходила реставрацію і тепер вражає своїм бездоганним виглядом.

Між іншим, під капотом – не дуже типова для “Мерседесів” рядна “шістка”, а коробка передач – механічна. Жорсткий дах машини можна зняти, але під ним є ще один – складний, з тканини.

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De Soto Custom Sedan

Ще один “американець” родом з перших повоєнних років раптом приїхав на фестиваль з Чернівців. Машина 1949-го року з’явилася в Україні близько року назад, але на великому всеукраїнському форумі її показали вперше. Дивує стан деталей оздоблення (молдинги, емблеми), які збереглися в оригінальному вигляді, без відновлення, при тому що вік їхній – 72 роки.

Автомобіль на ходу і дивує плавною і тихою роботою рядної нижньоклапанної “шістки”. Трансмісія дуже незвична – при тому, що коробка передач 4-ступенева механічна, перемикатися вона може автоматично, за допомогою електромагнітів-соленоїдів. По суті це аналог недорогих сучасних “роботів”, але втілений у життя сімдесят років тому.

“Москвич-426”

Знайти сьогодні “Москвич” в кузові універсал – велика вдача, навіть незважаючи особливо на стан екземпляру. Московські “універсали” згубили їхні ж власні якості – витривалість та толерантність до перевантажень. Через великий запас міцності й невелику ціну подібні вантажно-пасажирські “Москвичі” давно вже полягли на маршрутах локальних перевезень в руках хазяйновитих власників.

Дана машина 1974 року випуску була якимось дивом врятована і пройшла серйозну реставрацію. Додаткова її цінність – у двигуні моделі 408, які вже на момент випуску вважалися застарілими й поступово витіснялися 412-ми моторами. Одним словом, це один з найунікальніших “Москвичів” у нашій країні.

Отже, такий наш рейтинг найцікавіших новинок фестивалю OldCаrLand-2021. Заздалегідь просимо вибачення у тих, чиї симпатії ми не тут не згадали: цікавих машин і мотоциклів у Музеї авіації на OldCarLand-2021 було настільки багато, що, певно, до них поведеться ще не раз повернутися.

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