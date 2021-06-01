Как всегда шумно и насыщенно пронесся весенний фестиваль винтажной техники OldCarLand-2021. Журналисты "Авто24" провели в Государственном музее авиации в Киеве три дня и сделали свой рейтинг "новых" старых автомобилей.

И опытные зрители, и сами организаторы подобных эвентов оценивают собственный успех по количеству экспонатов, показанных широким кругам общественности впервые. На фестивале OldCarLand премьер обычно немало, и этот год, несмотря на все коронавирусные проблемы, не стал исключением. Процент новинок на этот раз был настолько высоким, что нам пришлось отфильтровывать их, чтобы не занять этим обзором слишком много места.

ЗАЗ-965

Многим это покажется странным, но безупречных с точки зрения аутентичности "горбатых" в Украине не так уж и много. В этом году к их немногочисленному перечню добавился еще один. Причем он – в наиболее желанной для коллекционеров версии первого года выпуска. Вероятно, на сегодня это второй по возрасту живой "Запорожец" в мире, номер его кузова – 000186.

Эта машина была реставрирована в течение нескольких лет в мастерской OldCarService – компании, которая выступает организатором крупнейшего технического фестиваля в Украине. У корреспондента "Авто24" получилось проехать в этом экземпляре, и следует отметить, реставраторам удалось воссоздать впечатление нового автомобиля не только в визуальном плане, но и по характеру движения.

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ЗИЛ-3207 "Юность"

Это одна из самых уникальных машин отечественного автопрома. Дело не только в том, что "зиловских" микроавтобусов в послерестайлинговом исполнении (1970 – 1998 гг.) было выпущено только 61 экземпляр. "Юность" также является уникальной с точки зрения концепции и инженерного исполнения. Построенный на шасси кремлевского лимузина ЗИЛ-111, стильный 17-местный автобус ЗИЛ-3207 получил комфортабельный ход и легковую управляемость.

Указанная машина 1994 года выпуска была новой закуплена для государственной дачи "Заря" в Крыму, которая скоро стала дачей украинского Президента Л. Кучмы. Затем микроавтобус был передан местному учебному заведению, после чего изношенный раритет выкупили в частную коллекцию. После комплекса восстановительных работ в мастерской OldCarService "Юность" попала в один из украинских музеев.

РАФ-2203 "Скорая помощь"

По определенным причинам микроавтобус РАФ-2203 – большая редкость даже в обычном пассажирском исполнении, а в варианте "Скорой" и подавно. Этот РАФ выпуска 1985 г. два года восстанавливался в реставрационной мастерской Vintage Motors.

Интересно, что реставраторам удалось воссоздать даже оригинальный комплект медицинского оборудования в салоне РАФа. На OldCarLand-2021 эта машина получила высшую награду в номинации "Лучший спецавтомобиль фестиваля".

Pontiac Chieftain Silver Streak

Этот американский автомобиль 1950 года приехал на фестиваль из Беларуси – в составе представительной делегации соседней страны. Машина находится во вполне рабочем состоянии, поэтому не удивительно, что 550-километровый путь от Минска в Киев она преодолела своим ходом в общей колонне с другими экспонатами.

Двигатель Silver Streak 8-цилиндровый, но на удивление не V-образный, а рядный. Интересно, что владелец не планирует восстанавливать машину до идеально-заводского состояния: поскольку экземпляр вполне оригинальный, есть идея законсервировать его именно в таком виде, в котором он сохранился за свои 70 лет жизни.

Меrcedes-Benz 230SL Pagoda

Также на весеннем фестивале впервые показали родстер Меrcedes-Benz 230 SL W113 с несколько неожиданным для немецкого авто именем Pagoda. Эта машина 1965 года выпуска досталась украинскому владельцу в довольно утомленном виде, но в течение трех лет проходила реставрацию и теперь поражает своим безупречным видом.

Между прочим, под капотом – не очень типичная для "Мерседесов" рядная “шестерка”, а коробка передач – механическая. Жесткую крышу машины можно снять, но под ний есть еще одна – складная, тканевая.

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De Soto Custom Sedan

Еще один “американец” родом из первых послевоенных лет приехал на фестиваль из Черновцов. Машина 1949 года появилась в Украине около года назад, но на большом всеукраинском форуме ее показали впервые. Удивляет состояние деталей отделки (молдинги, эмблемы), которые сохранились в оригинальном виде, без восстановления, при том что возраст их – 72 года.

Автомобиль на ходу и удивляет плавной и тихой работой рядной нижнеклапанной "шестерки". Трансмиссия очень необычная – при том, что коробка передач 4-ступенчатая механическая, переключаться она может автоматически, с помощью электромагнитов-соленоидов. По сути это аналог недорогих современных "роботов", но воплощенный в жизнь семьдесят лет назад.

"Москвич-426"

Найти сегодня "Москвич" в кузове универсал – большая удача, даже не выбирая особенно состояние экземпляра. Московские “универсалы” погубили их же собственные качества – выносливость и толерантность к перегрузкам. Из-за большого запаса прочности и небольшой цены подобные грузопассажирские "Москвичи" давно уже пали жертвами перегрузов на маршрутах локальных перевозок в руках хозяйственных владельцев.

Данная машина 1974 года выпуска была каким-то чудом спасена и прошла серьезную реставрацию. Дополнительная ее ценность в двигателе модели 408, которые уже на момент выпуска считались устаревшими и постепенно вытеснялись 412-ми моторами. Короче говоря, это один из самых уникальных "Москвичей" в нашей стране.

Таков наш рейтинг самых интересных новинок фестиваля OldCаrLand-2021. Заранее просим прощения у тех, чьи симпатии мы не здесь вспомнили: интересных машин и мотоциклов в Музее авиации на OldCarLand-2021 было настолько много, что, вероятно, к ним придется еще не раз вернуться.

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