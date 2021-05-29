Весенний фестиваль ретротехники OldCarLand стартовал в Государственном музее авиации в Киеве (ул. Медовая, 1). Корреспонденты "Авто24" поделились своими впечатлениями от первого дня форума владельцев и поклонников автомотораритетов.

Самое первое впечатление от нынешнего "Олдкарленда" в том, что уже в первый день здесь можно было увидеть немало ретроавтомобилей, которые раньше никогда широкой аудитории не демонстрировались. Более того, часть из них была ранее неизвестна и самым заядлым фанатам отечественного ретродвижения.

Французская "богиня" DS просто поразила экспертов и участников фестиваля: все имеющиеся в Украине экземпляры этого Citroen можно пересчитать по пальцам одной руки, а чтобы машина была в таком состоянии – и подавно.

Вероятно, в этом и заключается мастерство организаторов подобных встреч – найти раритетные экспонаты и привлечь их к экспозиции. В данном случае это безусловная заслуга клуба OldCarService и его партнеров из оргкомитета этого праздника исторической техники.

Мототехника на весеннем OldCarLand-2021 представлена как всегда широко. Но особое внимание на этот раз – отечественным двухколесным машинам

Организаторы постарались сделать так, чтобы на фестивале было интересно не только истинным фанатам автомобилей и мотоциклов, но и членам их семей. Собственно, это уже добрая традиция этого фестиваля.

В этом году главная тема Oldcarland'у – машины из правительственных кортежей и представительские седаны. С роскошными авто сегодня на фестивале действительно все в порядке. У многих из них – собственная, иногда даже трагическая, история

В субботу 29 мая в рамках форума поклонников техники пройдет ралли на ретроавтомобилях, к участию в котором по состоянию на вечер пятницы уже зарегистрировалось полтора десятка экипажей. Эти зрелищные соревнования будут проходить на территории фестиваля в Музее авиации и на улицах Киева, где будет проложен основной маршрут.

Автотехника военного и довоенного периода – в наибольшем уважении, поскольку ни десятилетия, ни враги не жалели транспортные средства

Стоимость билета на территорию фестиваля – 150 грн, его можно приобрести в кассе музея или онлайн. Праздник продлится до 30 мая (воскресенье) включительно.