Весняний фестиваль ретротехніки OldCarLand стартував у Державному музеї авіації в Києві (вул. Медова, 1). Кореспонденти "Авто24" поділилися своїми враженнями від першого дня форуму власників та шанувальників авто- та мотораритетів.

Перше враження від цьогорічного “ОлдКарЛенду” – вже у перший день тут можна побачити чимало ретроавтомобілів, які раніше ніколи широкій аудиторії не демонструвалися. Більше того, частина з них була раніше невідома і найзавзятішим фанатам вітчизняного ретроруху.

Французька “богиня” DS просто вразила експертів та учасників фестивалю: усі наявні в Україні екземпляри цього Citroen можна перерахувати на пальцях однієї руки, а щоб машина була у такому стані – й поготів.

Певно, у цьому і полягає майстерність організаторів подібних зустрічей – знайти раритетні експонати та залучити їх до експозиції. В цьому випадку це безумовна заслуга клубу OldCarService та його партнерів з оргкомітету цього свята історичної техніки.

Мототехніка на весінньому OldCarLand-2021 представлена як завжди широко. Але особлива увага цього разу – вітчизняним двоколісним машинам

Організатори постаралися зробити так, щоб на фестивалі було цікаво не лише щирим фанатам автомобілів та мотоциклів, а й членам їхніх сімей. Власне, це вже добра традиція цього фестивалю.

Цьогоріч головна тема OldCarLand`у – машини з урядових кортежів та представницькі седани. З розкішними авто сьогодні на фестивалі справді все гаразд. У багатьох з них – власна, іноді навіть трагічна, історія

У суботу 29 травня в рамках форуму шанувальників техніки пройде ралі на ретроавтомобілях, до участі в якому станом на вечір п’ятниці вже зареєструвалося півтори десятки екіпажів. Ці видовищні змагання проходитимуть на території фестивалю в Музеї авіації та на вулицях Києва, де буде прокладено основний маршрут.

Автотехніка воєнного та довоєнного періоду – у найбільшій повазі, оскільки ані десятиліття, ані вороги не шкодували транспорті засоби

Вартість квитка на територію фестивалю – 150 грн, його можна придбати в касі музею або онлайн. Свято триватиме до 30 травня (неділя) включно.