За июнь в Украине было приобретено 70 автомобилей возрастом более 50 лет. Некоторые из них – настоящие раритеты.

Согласно общепринятым мировым практикам, транспортными средствами, представляющими историческую ценность, могут быть признаны авто возрастом больше 25 лет. В Украине в июне 2021 года было зарегистрировано аж 6113 продаж таких автомобилей. Это почти 9% от всех легковушек, проданных в течение прошлого месяца. Из них 70 авто старше 50 лет, сообщает Институт исследований авторынка.

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Возрастная структура легковых авто, проданных в Украине в течение июня 2021 года:

ТОП-10 раритетных авто, сменивших своих владельцев в июне 2021 года:

Самым старым автомобилем, приобретенным в прошлом месяце, стал Adler Trumpf 1939 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,5 л



Все остальные 9 позиций старейших авто июня 2021 года — продукты советской автомобилестроительной промышленности:

В июне купили три ГАЗ-67: 1947, 1948 и 1953 годов выпуска



ГАЗ-69 1947 года

Сменили владельцев две ГАЗ М-20 “Победа” – 1949 и 1952 годов выпуска

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МЗМА-400 “Москвич” 1950 года



ГАЗ М-12 ЗИМ 1951 года

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МЗМА-401 “Москвич” 1954 года

Два исторических автомобиля — ГАЗ М-12 ЗИМ 1953 года и ГАЗ М-20 “Победа” 1956 года в июне 2021 года были сняты с учета для последующего вывоза за границу.

Проблемы владельцев ретро автомобилей

В Украине запрещено таможенное оформление и государственная регистрация транспортных средств, не отвечающих экологическим стандартам “Евро-2” для легковых автомобилей и “Евро-5” для грузовых авто и автобусов. Поэтому импорт ретроавтомобилей из-за рубежа фактически заблокирован. Это не дает возможности пополнять украинские коллекции достойными иностранными экземплярами.

Существует необходимость на законодательном уровне выделить исторические транспортные средства, которые нуждаются в сохранении и особых условий эксплуатации, от других, просто старых автомобилей, и предусмотреть для них отдельные условия импорта, регистрации и эксплуатации.