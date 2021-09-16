Уже совсем скоро стартует крупнейший технический фестиваль OldCarLand. Он будет проходить 17-19 сентября в столичном Государственном музее авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовой, 1.

Среди сотни авиатехники разместят более 500 ретро-автомобилей. Среди них покажут пять автомобилей, ради которых стоит посетить это мероприятие.

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Opel P4, который простоял в сарае 70 лет

87-летний Opel P4 в оригинале впервые покажут на OldCarLand. Автомобиль нашли в Ирпене Киевской области в версии Special Limousine. С конца 50-х годов машину хранили в сарае возле частного дома. Уцелели кузов, детали ходовой, салон, а также документы.

В свое время этот Opel P4 привезли из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что автомобиль долго не эксплуатировали, он в прекрасном состоянии – уцелели даже патрубки охлаждающей системы.

В салоне сохранились обивка, руль и коврики. На недолгую эксплуатацию указывают хорошее состояние ручки переключения передач. На одометре – 32 484 км.

Вся подвеска родная – механические тормоза не гидравлические, а механические, на тросах. Под капотом четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 23 л.с., который идет в паре с четырехступенчатой ​​коробкой передач.

Opel P4 изготавливали с 1935 по 1937гг. За это время выпустили 65 864 экземпляра.

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DeSoto 1949 с "родными" тормозными колодками



Американский автомобиль DeSoto S-10 изготавливали в течение 1946-1952 годов. Название Custom носила более дорогая комплектация модели. Марка DeSoto была с 1928 по 1961 годы и принадлежала концерну Chrysler.

DeSoto Custom 1949 года – это вторая серия модели S-10. 5,2-метровый седан отличается типичным для тех лет дизайном с огромным количеством хрома. Он оборудован 4,1-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 112 л. С. У него необычная двухступенчатая полуавтоматическая коробка передач Fluid Drive. Передачи переключаются без педали сцепления. DeSoto имеет чрезвычайно мягкую и комфортную подвеску.

Именно этот DeSoto Custom прибудет на фестиваль из Черновцов. Два года назад его привезли из США в Украину, перекрасили его в яркий цвет и обновили отделки салона. Седан почти полностью оригинальный, даже имеет родные тормозные колодки. На весеннем OldCarLand автомобиль победил в номинации "Дебют легенды".



Единственная в Украине "Таврия" в кузове ландо



Машину спроектировали в научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника" в 1980-х годах и выпустили ограниченной партией на АвтоЗАЗе. Для сохранения жесткости модели над местом водителя и переднего пассажира сделали крышу с люком, который откидывается позади. Такой кузов называют ландо.

В начале 1990-х годов две "Таврии" с откидным верхом отправили в Грецию для испытаний. Там собирались заказать партию моделей в таком кузове. Однако сделка сорвалась. Один из автомобилей вернули в Украину. Сейчас он здесь единственный.

Модель 1995 года имеет большинство узлов и агрегатов, как в стандартном ЗАЗ-е в кузове хэтчбек. Под капотом – 1,1-литровый двигатель.

Кстати Таврию перевели на электропривод



Любимый Mercedes-Benz первого канцлера Германии



Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 был флагманской моделью марки, аналог нынешнего S-класса. Автомобиль в то время отличался исключительным комфортом и высокой ценой. В некоторых комплектациях его могли оснащать диктофоном, телефоном, радиоприемником фирмы Becker. Салон имел кожаную или велюровую обивку сидений, а также деревянная отделка. Владельцами этой модели в основном были государственные деятели, послы, чиновники высокого ранга.

Модель производили с 1951 по 1957 год в кузове седан, лимузин, кабриолет и ландо. Модернизированная версия 300B, которую представят на OldCarLand, появилась в 1954 году. К ней добавили вакуумный усилитель тормозов и увеличили мощность с 115 до 125 л.с.

Mercedes-Benz W186 также известный как Adenauer – по имени первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

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Dodge 1960 с несущим кузовом



Dodge Dart – это полноразмерная американская модель, которую изготавливали с 1960 по 1976 годы. На фестивале представят седан первого поколения. Для своего времени Dart был самой дешевой моделью в линейке Dodge, однако даже он поражал американским аэростилем с огромным количеством хрома.

Dodge Dart имеет несущий кузов, хотя в те времена большинство американских автомобилей были еще рамными. С 1960 года модель имела три варианта комплектации – базовую Seneca, среднюю Pioneer и лучшую Phoenix. Именно этот автомобиль – в версии Pioneer оборудован 3,7-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 145 л. С. В автоматической коробке передач TorqueFlite вместо рычага для переключения установлены кнопки (такую схему позаимствовали советские инженеры для "Чайки" ГАЗ-13).