Оригинальный автомобиль катает посетителей на столичном фестивале OldCarLand.

Харьковский энтузиаст Олег превратил раритетный ГАЗ-21 "Волга" на современный электромобиль. Внешне это обычная "Волга", которой не удивишь украинских ценителей ретро. Однако когда автомобиль начинает ехать, удивлению нет предела. Ведь это настоящий электромобиль!

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Под капотом у ГАЗ-21 – обычный промышленный электромотор, который использовался на станках в советских заводах. Перед ним установлен вентилятор, который охлаждает всю систему. Коробка передач осталась от "Волги", поэтому машина может ездить на трех передачах.

Также под капотом видно оригинальный кожух "печки", однако ее "внутренности" – это нагреватель от современного Volkswagen. Электрическая система также полностью собственной разработки. Преобразователь энергии взят из какого-то оборонного предприятия, поэтому "донор" неизвестен. Рядом размещена розетка для подзарядки – этот электрокар может брать энергию только от обычной сети 220В на 16А – никаких "быстрых" зарядок.

Все лампочки в "Волги" светодиодные, а электрическую сеть автомобиля питает небольшой аккумулятор на 12В.

Тяговые батареи в этой "Волги" скрыты под пластиковыми контейнерами для еды – выглядит довольно футуристично. Здесь не полный комплект батарей от Nissan Leaf, их хватает на пробег всего 50 км. Взяли не все батареи от “Лифа”, ведь конструкторы устанавливали новые электрические агрегаты в машине таким образом, чтобы распределение веса у "Волги" не изменилось. Да и цели создать электромобиль с большим запасом хода не было.

Все остальное в электрической "Волги" практически не отличишь от первоначальной комплектации "с завода". Кроме логотипа: теперь он зеленого цвета, ведь это электромобиль! Салон – словно только что из автосалона, панель приборов оригинальная, разве что с держателем для смартфона. Но он здесь не просто так: на мобильном телефоне установлена ​​программа ElVolga, благодаря которой контролируются все системы автомобиля – состояние батареи, запас хода, процесс зарядки и тому подобное. Программу создал родственник Олега.

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На ходу электрическая "Волга" плавно набирает разгон, с характерным "троллейбусным" звуком. В начале даже более энергично, чем бензиновые коллеги, ведь мотор развивает максимальный крутящий момент уже с первых оборотов. Динамика разгона не замерялась, а вот максимальная скорость достигалась в 88 км в час. По крайней мере, крейсерская скорость в 80 км в час для автомобиля не проблема.

Увидеть и даже прокатиться на электрической “Волге” можно во время фестиваля OldCarLand 17-19 сентября в столичном Музее авиации возле аэропорта “Жуляны”.