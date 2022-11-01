Автомобили на украинских номерах в Европе перестали быть редкостью, но старые советские автомобили с украинской регистрацией встречаются нечасто.

Мы уже видимо привыкли к украинским суперкарам или “Гелендвагенам” в Монако, однако далеко не все машины на наших номерах там очень дорогие. Есть даже старая советская классика.

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Днями на улицах Монако заметили ГАЗ-24 “Волга”. Судя по номерам, седан изготовлен в 1989 году и зарегистрирован в Полтавской области.

На фоне дорогих авто Волга выглядит очень необычно. Пока не известно, как она попала в Монако и кто ее владелец.