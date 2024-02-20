Lotus Esprit – культовий класичний європейський спорткар, оснащений твін-турбо V8. Одну з таких автівок 1997 року виробництва продали за понад 60 тисяч доларів.

Цей автомобіль, не такий простий, як може здатись. Модель має оздоблення Calypso Red із темно-коричневим інтер’єром. Зі стандартного оснащення лишились диски 17 розміру попереду та 18 на задній осі, гальма Brembo, висувні фари, зйомна панель даху, аудіосистема Alpine, електричні склопідйомники та кондиціонер.

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Це авто тюнінговане, а тому має кермо, яке раніше належало Lotus Evora, вихлопну систему Arvin, нові фари й нестандартні світлодіодні задні ліхтарі. Колишній власник зазначив, що задні ліхтарі та вихлопна система були запозичені від Lotus Esprit 2002 року випуску.

Спорткар оснащено 3,5-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, потужністю 350 кінських сил та 400 Нм крутного моменту, який передається на задні колеса завдяки 5-ступеневій механічній коробці передач.

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Автомобіль має вагу в 1350 кг, що дозволяє цьому Lotus Esprit розганятись до першої сотні всього за 4,4 секунди. Нещодавно цей автомобіль, з пробігом в понад 40 000 км, продали за $63 000. Цікаво, що за схожою ціною зараз продається флагманська версія Toyota GR Supra 2024 року випуску - 45th Anniversary Edition.