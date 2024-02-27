Компанія Lotus Tech зосередить зусилля на найвищому сегменті ринку електромобілів зі своїм позашляховиком Eletre та седаном Emeya, які пропонуватимуться не лише в США та Європі, але й у Китаї. Згодом планується розширення поточної лінійки розкішних електромобілів.

Автовиробник планує здійснити цей план завдяки ресурсам та підтримці свого власника – китайської компанії Geely. Також нещодавно компанія залучила понад 880 мільйонів доларів у вигляді фінансових зобов’язань, завдяки злиттю SPAC.

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“До кінця року Lotus буде випускати чотири автомобілі, три з них електромобілі. Ці чотири моделі наразі доступні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а частина з них також доступна у Великобританії та ЄС. У третьому кварталі цього року в США надійде нова модель електричного SUV, тому різні ринки матимуть різні стратегії, різні пропозиції продуктів і різні умови” – сказав фінансовий директор Lotus Tech Алексіус Лі

Завдяки такому плану, Lotus Eletre та Lotus Emeya матимуть цінник в діапазоні від 80 000 до 150 000 доларів. Компанія вважає, що сегмент розкішних автомобілів стрімко розвивається, а тому хоче зайняти цю нішу однією з перших.

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Цікаво, що такі конкуренти, як Mercedes, BMW та Polestar, не погоджуються з тезою, що глобальний ринок розкішних електромобілів в ціновому сегменті від 80 до 150 тисяч доларів недостатньо охоплений, а отже – не збираються інвестувати в розробку таких автомобілів.