Перший в історії електричний Mini John Cooper Works везуть в Гудвуд

Це лише прототип нового Mini John Cooper Works. Відповідна серійна модель John Cooper Works E буде представлена під фініш року чи трохи пізніше. Однак показ на фестивалі швидкості у Гудвуді виправданий. Це буде своєрідна екзаменаційна поїздка для вивчення реакції на новачка.

"Прототип Mini John Cooper Works E PROtotype, як автомобіль названо в пресрелізі, стане не менш ніж «важливою віхою» для Mini – саме тому, що це буде перша повністю електрична модель JCW. Завдяки дивовижному дизайну та вдосконаленому електричному приводу, цей прототип втілює прагнення Mini до інновацій та електромобільності", – каже бренд BMW.

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У нинішньому поколінні, яке було розроблено спільно з Great Wall, Cooper S із чотирициліндровим бензиновим двигуном уже видає 150 кВт. Тепер ймовірне підвищення продуктивності – у майбутньому версії JCW будуть доступні як з електричними, так і з бензиновими двигунами. Про те, чи буде у John Cooper Works E також нова батарея (Cooper SE: 54,2 кВт/год), вочевидь, дізнаємося лише в ході світової прем’єри.

Новий електричний Mini буде випущений як спортивне відгалуження JCW. Фото: Mini

Спортивну версію "Mini John Cooper Works" не слід плутати з лінією оснащення "John Cooper Works Trim". Лінія обладнання вже доступна для Cooper E і Cooper SE і включає елементи спортивного дизайну всередині та зовні.

З іншого боку, "повноцінні" моделі JCW мають не лише спортивний дизайн, а й більшу потужність та динамічніше налаштоване шасі. Точні зміни в електричній версії поки невідомі.