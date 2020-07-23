Британський кросовер злегка змінився зовні та всередині, зберігши технічну складову.

Базовий Mini Countryman оновився ще минулої весни, а над покращенням гарячої версії JCW виробник працював значно довше. У Британії продажі новинки стартують у листопаді, а згодом – і на інших ринках.

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Рестайлінговий Mini Countryman JCW має нові ґрати радіатора і світлодіодні фари, противотуманки на світлодіодах стали базовим оснащенням, а в якості опції можна отримати адаптивне головне світло з підсвічуванням поворотів і матричним дальнім світлом. Корму прикрашають ліхтарі зі стилізованим британським прапором, а з нового бампера виглядають 95-міліметрові патрубки вихлопної системи, замість 85-міліметрових. Розширена палітра кольорів кузову. Пакет декору Piano Black Exterior з глянцево-чорними акцентами на кузові став стандартним оснащенням.

Всередині Countryman JCW з’явився п’ятидюймовий дисплей панелі приладів, а стандартна аудіосистема тепер підтримує потокову передачу через Bluetooth і гучний зв'язок через USB.

Фото: оновлений Mini Countryman JCW / Mini

Від звичайних “Кантріменів” версія JCW відрізняється спортивної гальмівною системою з чотирьохпоршневими фіксованими супортами спереду в забарвленні Chili Red, 18-дюймовими колісними дисками JCW, настройками рульового управління, підвіски і системи стабілізації DSC.

Під капотом, як і раніше, 2-літровий турбомотор на 306 к.с., що працює в парі з 8-позиційним автоматом Steptronic Sport, котрий скеровує оберти на обидві осі.

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