Британский кроссовер слегка изменился внешне и внутри, сохранив техническую составляющую.

Базовый Mini Countryman обновился еще прошлой весной, а над улучшением горячей версии JCW производитель работал значительно дольше. В Великобритании продажи новинки стартуют в ноябре, а впоследствии – и на других рынках.

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Рестайлинговый Mini Countryman JCW имеет новую решетку радиатора и светодиодные фары, противотуманки на светодиодах стали базовым оснащением, а в качестве опции можно получить адаптивный главный свет с подсветкой поворотов и матричным дальним светом. Корму украшают фонари со стилизованным британским флагом, а из нового бампера выглядывают 95-миллиметровые патрубки выхлопной системы, вместо 85-миллиметровых. Расширена палитра цветов кузова. Пакет декора Piano Black Exterior с глянцево-черными акцентами на кузове стал стандартным оснащением.

Внутри Countryman JCW появился пятидюймовый дисплей панели приборов, а стандартная аудиосистема теперь поддерживает потоковую передачу через Bluetooth и громкую связь через USB.

Фото: обновленный Mini Countryman JCW / Mini

От обычных “Кантрименов” версия JCW отличается спортивной тормозной системой с четырехпоршневыми фиксированными суппортами спереди в расцветке Chili Red, 18-дюймовыми колесными дисками JCW, настройками рулевого управления, подвески и системы стабилизации DSC.

Под капотом, как и раньше, 2-литровый турбомотор на 306 л. с., работающий в паре с 8-позиционным автоматом Steptronic Sport, который направляет обороты на обе оси.

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