Первый в истории электрический Mini John Cooper Works везут в Гудвуд

Это лишь прототип нового Mini John Cooper Works. Соответствующая серийная модель John Cooper Works E будет представлена под финиш года или чуть позже. Однако показ на фестивале скорости в Гудвуде оправдан. Это будет своеобразная экзаменационная поездка для изучения реакции на новичка.

"Прототип Mini John Cooper Works E PROtotype, как автомобиль назван в пресс-релизе, станет не менее чем "важной вехой" для Mini – именно потому, что это будет первая полностью электрическая модель JCW. Благодаря удивительному дизайну и усовершенствованному электрическому приводу, этот прототип воплощает стремление Mini к инновациям и электромобильности", – говорит бренд BMW.

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В нынешнем поколении, которое было разработано совместно с Great Wall, Cooper S с четырехцилиндровым бензиновым двигателем уже выдает 150 кВт. Теперь вероятно повышение производительности – в будущем версии JCW будут доступны как с электрическими, так и с бензиновыми двигателями. О том, будет ли у John Cooper Works E также новая батарея (Cooper SE: 54,2 кВт/ч), очевидно, узнаем лишь в ходе мировой премьеры.

Новый электрический Mini будет выпущен как спортивное ответвление JCW. Фото: Mini

Спортивную версию "Mini John Cooper Works" не следует путать с линией оснащения "John Cooper Works Trim". Линия оборудования уже доступна для Cooper E и Cooper SE и включает элементы спортивного дизайна внутри и снаружи.

С другой стороны, "полноценные" модели JCW имеют не только спортивный дизайн, но и большую мощность и динамично настроенное шасси. Точные изменения в электрической версии пока неизвестны.