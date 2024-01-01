Смешной электрический фургон Ford выиграл гонку в Гудвуде

В нынешние выходные смешной электрический SuperVan от Ford мощностью 1400 л.с. сумел побить результаты всех других транспортных средств с традиционными ДВС и электрическими приводами и быстрее всех забрался на вершину холма.

Напомним, Гудвудский фестиваль скорости - это ежегодное событие на территории Гудвуд-Хаус, исторического поместья в Западном Сассексе, Англия. Одной из центральных особенностей мероприятия является подъем на холм Гудвуда, короткая односторонняя гонка на небольшой холм на территории.

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Трасса имеет длину всего 1,89 км с подъемом в гору 92,7 м. Это не слишком тяжелое событие – это просто интересный способ продемонстрировать классические или уникальные гоночные автомобили.

Многие из этих транспортных средств участвуют в подъеме на холм, хотя некоторые делают это только для демонстрации – они не пытаются показать лучшее время, а просто щеголяют перед толпой.

Но другие производители транспортных средств присоединяются к "перестрелке" и становятся в очередь на такую гонку, пытаясь получить лучшее время в покорении вершины холма.

В течение 20 лет рекорд удерживал болид V10 F1 1998 года выпуска, пилотируемый Ником Хайдфельдом. Этот рекорд был побит в 2019 году Роменом Дюма за рулем электрического гоночного автомобиля VW ID.R, а затем в 2022 году текущий рекорд 39,08 секунды установил Макс Чилтон на "фан-каре" McMurtry Spierling, электромобиле с гигантским вентилятором для создания дополнительной прижимной силы в ускорении и прохождении поворотов.

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И хотя в этом году никто действительно не стремился к рекорду, но лучшее время хотели показать. Основная интрига соревнования шла между двумя автомобилями – Subaru "Project Midnight" и Ford SuperVan.

Во время квалификации оба транспортных средства были равными, а SuperVan опережал Subaru на десятую долю секунды – 45,0 против 45,1. Но это было до воскресного старта.

В воскресенье результаты изменились: SuperVan прошел дистанцию со временем 43,98 секунды, у ICE Subaru – 46,07. Об этом и другом можно увидеть в коротком сюжете ниже.