Шість найвіддаленіших громад України отримали спеціалізовані автомобілі паліативної допомоги з підіймачами.
В рамках проєкту "EU4Recovery – розширення прав і можливостей громад в Україні" машини дісталися лікарням безплатно. Євросоюз спільно з ООН (UNDP) замовив і придбав шість мікроавтобусів. Вони призначені для полегшення доступу до паліативної допомоги пацієнтам та їхнім родинам. Автобуси будуть транспортувати людей з фізичними вадами до медичних закладів.
МОЗ України порадив направити ці машини в Ніжин Чернігівської області, Конотоп та Ромни Сумської, Камʼянське Дніпропетровської, Миргород Полтавської та Нову Водолагу Харківської областей. Представники медичних закладів цих громад вже отримали техніку з пакетом готових реєстраційних документів.
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І хоча в офіційному повідомленні МОЗ України ні виробник, ні модель не повідомляється, з обрисів видно, що всі транспортні засоби належать до пасажирських машин Fiat Ducato останнього покоління в спеціалізованому виконанні салону – інвалідні крісла.
Це єдина відмінність від класичних машин. Пасажирський салон тут має лише два ряди подвійних дует-крісел по лівому борту та одне одинарне крісло з правого боку. В підсумку три місця попереду (водій та два пасажири) і п’ять крісел у салоні + зона інвалідного візка з системою його фіксації під час транспортування.
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В усьому іншому тут класична версія Ducato з об’ємом двигуна на 2179 "кубиків". Маючи потужність 130 к.с. та 6-ступеневу механічну КПП, він споживає від 7,3 до 9 л дизеля на 100 км пробігу. Однак тут не стала величина паспортного визначення, оскільки виробник застерігає, що все залежить від стану дороги, рельєфу і навіть погодних умов.
"Надання автомобілів паліативної допомоги є кроком вперед у нашому глобальному зобовʼязанні щодо підвищення доступності та якості охорони здоровʼя для вразливих верств населення, особливо на територіях, що постраждали від війни", – заявив керівник відділу співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнін.
Автомобілі паліативної допомоги були закуплені та обладнані в Україні.